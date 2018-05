Pedrosa: "Jorge se ha salido y cuando vuelves tienes que mirar"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) mostró su descontento con Dirección de Carrera, después de calificar como "incidente" la colisión con Jorge Lorenzo (Ducati) que terminó en la caída de ambos, junto con el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), en el Gran Premio de España, sin pedir una sanción para el balear pero sí dejar claro que el accidente se pudo evitar.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Dirección de Carrera se equivoca. He ido a preguntar por qué después de una acción así deciden que es un 'incidente'. Está claro que es un incidente, porque sobre todo pasan con pilotos que no son de ese perfil y no se puede echar la culpa a ninguno, pero yo estaba en la trazada", indicó en declaraciones a Movistar Plus.

"Jorge se ha salido y cuando te sales y tienes que volver, tienes que mirar, porque estando yo en la trazada tengo preferencia. No entendía que Dirección de Carrera no lo viera, no para sancionar a Jorge pero sí para que expliquen a los demás que esto es así. Se puede evitar", añadió.

El catalán se llevó la peor parte de una caída múltiple que propició la victoria de su compañero Marc Márquez. Además, Pedrosa mostró su sorpresa por la respuesta ante su exposición de los hechos, así como por el desplante de Mike Webb. "Ellos me han dicho que 'sí, tienes razón, reclámalo a Lorenzo'", afirmó.

"Yo no pedía una sanción, pedía que entendieran que hay que decir a los demás que si hay preferencia, hay preferencia. Yo no quiero reclamar contra Jorge, quiero que cambie el pensamiento de Dirección de Carrera. Además, el propio Director, Mike Webb, no ha querido ni recibirme", añadió.

Pedrosa explicó lo que definió como una "caída bastante fea" y que le dejó "bastante" dolor en "la cadera derecha". "La acción viene siendo la consecuencia de la carrera. Yo tenía buen ritmo pero no aceleraba fuerte, llegaba muy tarde a la frenada y me costaba parar la moto. No podía hacer adelantamientos aunque mi ritmo era mejor. He estado esperando toda la carrera. En ese momento de la caída los dos se han colado mucho y he intentado aprovechar el error y me he metido por la trazada buena", indicó.

"En el momento de salir de la curva, Jorge volvía a coger la trazada buena y nos hemos chocado. Yo no le he visto venir y nos hemos caído los tres desafortunadamente. Me sabe mal por ellos porque estaban haciendo una gran carrera, no me esperaba para nada que estuvieran ahí las Ducati, sobre todo por Dovi porque las opciones al título son más difíciles. Ha pasado esta acción con tres pilotos que no tienen ese perfil de pilotaje", finalizó.