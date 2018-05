Barberá: "Tenemos medios para estar delante, pero me falta rodaje"

8/05/2018 - 14:00

El piloto español de Moto2 Héctor Barberá (Kalex) aseguró que le "falta rodaje" en este comienzo de temporada, aunque cuenta con "medios para estar delante" y que se vieron reflejados en la victoria de su compañero en el equipo Pons HP 40 Team Lorenzo Baldassarri, quien realizó "tres días perfectos" en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Moto2 es muy diferente. Lo que más me está costando es el embrague de cuatro tiempos. Nos limitó también que en los tres test de invierno nos lloviera en todos ellos y que llegase a Catar con unas gomas que no conocía. Tenemos medios para estar delante, pero me falta rodaje", valoró Héctor Barberá durante la jornada de prensa del equipo Pons HP 40 Team organizada por Stihl.

Además, se marcó objetivos para el próximo Gran Premio de Francia. "Me tengo que ajustar al nuevo estilo de conducción, pero en estas tres carreras hemos evolucionado mucho. En Le Mans el objetivo es conseguir clasificarse bien, porque si sales el 15 ya es muy complicado escalar posiciones", añadió el piloto, decimocuarto el pasado domingo en Jerez.

Por otra parte, el piloto de Dos Aguas se refirió al polémico incidente ocurrido en el circuito en la categoría reina entre Dovizioso, Lorenzo y Pedrosa, considerándolo "un lance de carrera". "Lorenzo y Dovizioso se van largo, Lorenzo cierra, pero no pensando que estaba ahí Dani (Pedrosa). No creo que fuera culpa de nadie", opinó.

La otra gran polémica en MotoGP continúa con el cruce de declaraciones entre Marc Márquez y Valentino Rossi tras lo sucedido en Argentina. Héctor Barberá lamentó que estos conflictos sean los que "al final venden" y criticó que ambos pilotos "rompiesen la barrera de no respetarse desde hace tiempo".

"Crutchlow hace un carrerón, gana, pero de él no se habla, sale más lo otro, pero el deporte es así. El motociclismo tiene el lado malo de que no es mediático, pero cuando sobrepasamos esa línea del respeto, salimos en todos lados", continuó.

BALDASSARRI: "EN JEREZ HEMOS HECHO TRES DÍAS PERFECTOS"

Por su parte, su compañero de equipo, Lorenzo Baldassarri, se alegró por ver el buen inicio de temporada, culminado con la victoria en Jerez. "Hemos hecho tres días perfectos. El viernes fuimos muy rápido y el sábado conseguí mi primera pole que la esperaba desde hace tiempo", comentó.

El piloto italiano se sitúa tras Jerez segundo del campeonato, y aunque la vista del equipo está puesta en conseguir el título y el propio Baldassarri valoró las "posibilidades de luchar por las primeras posiciones y para la victoria", prefiere aspirar de momento a "centrarse en el objetivo de cada carrera".

Sobre los incidentes en MotoGP, el piloto italiano del equipo Pons HP 40 Team lamentó que se hable "mucho del accidente", y compartió la misma opinión que su compañero, señalando que "pasar el límite y ser demasiado agresivo tiene que ser penalizado de modo más serio".