Marc Márquez: "¿El mejor consejo? Confía y haz caso a los tuyos"

8/05/2018 - 14:59

El piloto español del equipo Repsol Honda Marc Márquez, actual líder del Mundial de MotoGP, afirmó que la confianza en el entorno que le rodea ha sido la mejor forma de superar los obstáculos, "pocos", confiesa, en su carrera y que tendrá un garage "grande" y un "buen sofá" en la casa en la que vivirá en Cervera (Lleida).

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"¿El mejor consejo? Es confía en los tuyos, en la gente que está a tu alrededor. Porque en los momentos duros, que han sido pocos, estarán. Hay gente que cuando eres joven y todo va bien solo te regalan flores. Cuando vienen mal dadas es cuando más tienes que confiar en los tuyos, y tienes que hacerles caso", afirmó en la 'Entrevista imposible', en la que responde preguntas a sí mismo, iniciativa del gabinete de prensa de su equipo.

El mayor de los Márquez desveló que en la nueva casa que se está construyendo en su pueblo natal, Cervera, habrá un "garage grande", en las que guardará sus motos y las bicicletas con las que se entrena. "Es lo primero que le dije al arquitecto. Y un buen sofá. El sofá en el comedor es sagrado. Un buen domingo de sofá, manta y peli también pasa en mi casa", señaló.

El piloto catalán dijo que, a veces, no sabe de dónde saca sus particulares bailes y celebraciones. "Quizá de algún programa de talentos", apuntó, y confesó ser aficionado a concursos como 'Operación Triunfo' porque le recuerdan a sus orígenes y la progresión que ha experimentado encima de una moto.

"Me gusta cantar, aunque me invento la letra. Mi hermamo dice que soy el rey de inventarme las letras. Me OT porque me recuerda la situación que viví yo. Entras en un sitio, vas creciendo y, en dos o tres años, te encuentras en periódicos, en la tele. La evolución es super rápida. Voy al karaoke pocas veces, pero cuando voy es por una buena señal. ¿Mi canción favorita? 'We are the Champions' porque me trae buenos recuerdos", indicó.

Destacó que le gusta viajar a países en los que los pilotos de motos no son tan conocidos, que su hermano Álex es mejor con los videojuegos en la 'play' y rescató de su infancia una salida en bici en la que su abuelo le 'rescató' de un campo de maíz.

"Iba con mi abuelo y mi hermano en bici y me perdí en un campo de maíz, Me puse a chillar y mi abuelo, por la voz, me iba guiando. Salí con toda la cara llena de maíz y lo pasé mal", rememoró el líder del Mundial de MotoGP.