El Betis irá "a muerte" en Madrid para intentar evitar el descalabro

Sevilla, 8 may (EFE).- El Real Betis Energía Plus, colista de la Liga Endesa y ya casi desahuciado al no favorecerle la mayoría de las combinaciones para salvarse, visita el miércoles al Real Madrid, líder de la fase regular, con la intención de ir "a muerte" a por un triunfo que le evite el descalabro de descender a la LEB Oro.

Los sevillanos, tras veintinueve campañas seguidas en la máxima categoría, se la juegan en este choque adelantado de la penúltima jornada de liga, al tener que disputar dentro de diez días los madridistas la fase final de la Euroliga en Belgrado, pues sólo les vale ganar para seguir soñando con una permanencia casi imposible.

Por ello, su entrenador, Javi Carrasco, el tercero del equipo en esta temporada, ha dejado claro que tienen que "ir a muerte a por el partido" y de cambiar, como de la noche al día, la intensidad que mostraron el domingo en la vergonzante derrota por 44 puntos en casa ante el Kirolbet Baskonia, cuando se estaban jugando la vida.

Los béticos saben que no será fácil, pues les espera un 'gigante' como el Real Madrid que domina casi de forma insultante la liga regular y aspirante, además, a ganar la Euroliga, pero ni Carrasco ni el Betis están para pararse a mirar al rival y apurarán las "pequeñas" opciones matemáticas que tienen de eludir el descenso.

"Si hay opciones matemáticas es que las hay, son pequeñas y no podemos engañarnos", ha dicho el técnico sevillano, sustituto hace tres semanas del destituido Óscar Quintana y que también ha apelado a la "dignidad" y "profesionalidad" de sus jugadores para tratar de luchar al máximo por la esperanza, casi milagrosa, de la salvación.

Después de seis derrotas consecutivas que han llevado casi al abismo a los verdiblancos, su técnico tiene, además, problemas al no poder contar con todo el plantel, pues el escolta Alfonso Sánchez será baja por lesión.

A ello se le une que es dudoso el concurso del base americano Askia Booker, con un golpe en la cresta ilíaca, y de su último fichaje, el ala-pívot serbio Nikola Gacesa, que ya se perdió el partido ante el Baskonia por una fractura de los huesos propios de la nariz y que, de poder jugar, tendrá que hacerlo con una máscara protectora.