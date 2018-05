Battaglin: "Pude recuperarme de la subida y atacar"

Redacción deportes, 9 may (EFE).- El italiano Enrico Battaglin (Lotto Jumbo), ganador de la quinta etapa del Giro y tercero en la víspera, dijo que en esta ocasión la subida estaba a dos kilómetros del final y "hubo tiempo para recuperar y atacar".

"El final fue un poco diferente al de ayer, que tuvo una subida muy empinada. Hoy también lo fue, pero a 2 kilómetros del final, por lo que tuve tiempo para descansar, recuperarme y hacer un buen trabajo al esprint", señaló el italiano en la línea de meta.

Ganador de sendas etapas en el Giro en los años 2013 y 2014, Battaglin, de 28 años, no había logrado ninguna victoria desde entonces.

"En el Giro siempre he hecho buenas carreras. Esta es mi tercera victoria y me hace muy feliz. Espero continuar el Giro de esta manera. De momento estoy muy contento con lo que he hecho, pero quiero vivir día a día y veremos qué puedo hacer hasta Roma ".