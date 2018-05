Yates: "No habíamos planeado nada, pero todo ha salido perfecto"

Redacción deportes, 10 may (EFE).- El británico Simon Yates (Mitchelton Scott), nuevo maglia rosa del Giro de Italia, reconoció que el doblete del Mitchelton con la etapa para Chaves y el liderato para él "no estuvo planificado, pero todo salió a la perfección".

"No, en absoluto, no estaba planificado de esta manera. Chaves estaba delante con un grupo grande y eso significaba que podíamos estar tranquilos, a la expectativa, no había necesidad de hacer nada, por lo que pude ahorrar fuerzas. Al final vi la ocasión, lo intenté y todo salió a la perfección", dijo Yates en la línea de meta.

Yates reconoció el hecho de haberse aprovechado del marcaje entre los grandes favoritos. Mientras ellos se miraban, el británico lanzó el ataque definitivo.

"Me sentí realmente bien. No estaba muy seguro a la hora de atacar. Miré al otro lado de la carretera y todos se miraban entre sí y hubo un pequeño hueco. Aproveché la oportunidad y conseguí enlazar con Chaves y llegar juntos. Ha funcionado muy bien", concluyó.