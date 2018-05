Valverde: "En 2019 decidiré si alargo un año o lo dejo"

Murcia, 12 may (EFE).- El ciclista español Alejandro Valverde ha asegurado hoy que, con 38 años que cumplió el 25 de abril, va "día a día" y no ha escondido que "la edad está ahí", al tiempo que ha aplazado a 2019 la decisión sobre su futuro.

"Ya veremos entonces si alargo un año más mi carrera o lo dejo, lo cual dependerá de cómo me encuentre", ha manifestado.

El corredor de Las Lumbreras de Monteagudo ha hecho estas declaraciones antes de recibir el título de Hijo Predilecto de Murcia, la misma distinción que hoy ha recaído en el pintor José María Falgas, en el escultor Francisco Salzillo, en el empresario Ángel Belmonte y en el político Andrés Hernández Ros.

El ciclista, uno de los jefes de filas del Movistar Team, ha considerado "un honor" obtener tal distinción y ha señalado en la puerta del Palacio Almudí, donde se ha celebrado el acto organizado por el ayuntamiento de Murcia, que le dedica a la ciudad y a los murcianos este reconocimiento que llega fuera de la carretera pero que es consecuencia de lo que ha hecho pedaleando y ganando durante tantos años.

"Esto es especial para mí y se lo dedico a Murcia por su reconocimiento y el apoyo que me ha dado en todo momento y a todos los que aman Murcia", ha dicho. Además, ha advertido que se encuentra "en muy buen momento".

"Ahora estoy preparando el Tour de Francia, en el que queremos hacerlo bien con el equipo. La primera parte de la temporada ha sido muy buena y esperamos hacer la segunda de igual modo", ha declarado.

Valverde no ha ocultado que está "un momento muy bueno con 38 años recién cumplidos" y tampoco ha obviado que "la edad está ahí", aunque se siente "con muchas ganas e ilusión" por seguir consiguiendo triunfos.

"Cuando hay ilusión y ganas y un gran respaldo detrás todo está bien", ha comentado.

Sobre su futuro ha incidido en la edad que tiene siendo consciente de que apura sus últimas campañas como profesional.

"Son 38 años y voy día a día. Lo he conseguido casi todo en el ciclismo y me planteó el futuro año a año sabiendo que tengo contrato con el Movistar hasta 2019 y luego ya veremos si alargamos un año más la carrera o lo dejamos, algo que dependerá de cómo me encuentre", ha apuntado.