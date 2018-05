La holandesa Ragna Debats triunfa en Peñagolosa ante la española Laia Cañes

Redacción deportes, 12 may (EFE).- La holandesa Ragna Debats es la nueva campeona del mundo de 'trail running' tras firmar un triunfo incontestable ante la española Laia Cañes en la localidad castellonense de Peñagolosa, donde la selección española femenina se llevó el oro por equipos.

La corredora local Laia Cañes debió aceptar la superioridad de Ragna Debats sobre un recorrido de 85 kilómetros, con 5.000 metros de desnivel acumulado, con salida en Castellón y llegada en Sant Joan de Penyagolosa.

Con un tiempo de 9 horas y 55 minutos, Ragna Debats se colgó la medalla de oro al superar por un margen de 16 minutos a Laia Cañes.

La castellonense, que igualó de este modo el segundo puesto que la cántabra Azara García de los Salmones logró en los Campeonatos del Mundo de 'trail running' de 2016, se mostró exultante en meta.

"Había preparado específicamente esta prueba", reconoció emocionada con su subcampeonato. "Quiero darle las gracias a todas las personas que me han animado durante la carrera. Me siento muy afortunada, todos ellos me han hecho superfeliz", abundó.

En tercera posición finalizó la francesa Claire Mougel, a veinte minutos de la vencedora.

El cuarto puesto de la ciudadrealeña Gemma Arenas y el quinto de la guipuzcoana Maite Maiora -bronce en Annecy (Francia) 2015- conceden a la selección española femenina el oro.

España se lleva, de este modo, los dos oros por equipos ya que también dominó la clasificación masculina gracias al doblete del burgalés Luis Alberto Hernando y el canario Cristófer Clemente, primero y segundo, respectivamente, y el decimotercer puesto del leonés Pablo Villa.