Mohoric: "Me dieron libertad para atacar y aproveché la oportunidad"

Redacción deportes, 15 may (EFE).- El esloveno Matej Mohoric (Bahrain), ganador de la décima etapa del Giro, dijo que se siente "muy feliz" por haber aprovechado la oportunidad que le brindó su equipo para atacar y optar al triunfo en Gualdo Tadino.

"Estoy superfeliz, no sólo por mí, sino por el equipo. Me dieron esta oportunidad a pesar de que Domenico Pozzovivo está bien en la general. Me dieron libertad para tratar de ganar la etapa y lo aproveché. Así que estoy muy feliz", insistió el esloveno en la meta.

Mohoric, de 23 años y ganador de una etapa en la Vuelta a España, reconoció que tuvo dudas de su victoria cuando se juntó en cabeza con el alemán Denz, pero decidió con éxito jugársela en el esprint final.

"No tenía mucha confianza, por eso intenté atacar a Denz varias veces en los últimos 10 kilómetros, aunque luego colaboró. Decidí arriesgarlo todo en el esprint final. No estaba muy seguro, pero arriesgué a tope y las cosas me salieron bien", concluyó.