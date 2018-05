La figura de la mujer deportista inaugura el II Foro Internacional del Deporte 'Ciudad de León'

15/05/2018 - 20:33

La figura de la mujer deportista de alto nivel profesional ha inaugurado el II Foro Internacional del Deporte (FID) Obra Social Abanca 'Ciudad de León' organizado por la Asociación Golden Dreams Team que se celebra desde este martes hasta el viernes y que ha contado con la presencia de mujeres españolas que han logrado grandes éxitos deportivos como son Lydia Valentín, Eli Pinedo, Nuria Marqués y Jennifer Pareja.

LEÓN, 15 (EUROPA PRESS)

Las cuatro deportistas han ofrecido una rueda de prensa en la oficina principal de Abanca en León antes de participar en la mesa redonda del foro 'La evolución de la mujer en el deporte' en el Teatro San Francisco de la capital leonesa, así como en una firma de autógrafos.

Al incio de la rueda de prensa, el director territorial de Abanca en Asturias y León, Marcos Lamas, y el director del foro y presidente de la Asociación Golden Dreams Team, Francisco del Río, han dado la bienvenida a las "cuatro leyendas del deporte femenino español", en palabras del primero de ellos.

La halterófila Lydia Valentín, medallista olímpica y campeona del mundo y tetracampeona de Europa en su disciplina, entre otros logros, ha asegurado que "el deporte se tiene que medir por el talento de la persona y no por el género" y espera que con el tiempo "se juzgue el talento y no el género".

En cuanto a la visibilidad que tiene el deporte femenino, Valentín cree que "tienen mucho que ver los medios de comunicación y la cobertura que se le da porque a más cobertura más visibilidad y más dinero e inversión en el deporte femenino". No obstante, ha apuntillado que "si no hay visibilidad las empresas no quieren apostar por algo que no se ve".

Al respecto, la deportista leonesa ha señalado que "cuando hay campeonas del mundo, de Europa y olímpicas, hay que valorarlas". De hecho, considera que las mujeres tienen que demostrar mucho antes que un hombre porque parece que tienen que decir: "hola, soy campeona del mundo, ¿no me vais a hace caso por el hecho de ser mujer?". Por este motivo opina que hay que "fomentar" el deporte femenino para que las niñas las vean como "referentes" y, sobre todo, "educar en los valores del deporte"

Asimismo, Valentín ha enfatizado en que con el FID "León es una provincia en la que se respira deporte" y lo ha calificado como algo "excepcional", ya que ha reconocido que le hace "especial ilusión" por el hecho de ser leonesa y poder representar a su provincia y cree que "las mujeres deportistas pueden aportar mucho al foro".

Por otro lado, la exwaterpolista Jennifer Pareja, medallista olímpica con la Selección Española de waterpolo femenino y mejor jugadora de este deporte de Europa y del mundo en 2013, ha aseverado ser "consciente de que "el deporte femenino ha evolucionado mucho", pero piensa que "todavía quedan muchos pasos por dar".

CIUDAD INTERNACIONAL DEL DEPORTE

Respecto al foro, Pareja ha reconocido no tener constancia del mismo, pero que cuando se pusieron en contacto con ella y tras investigar, ha precisado, dijo que sí por el cariño e ilusión con el que montan el mismo y por el sueño de la organización, "que quiere hacer de León la ciudad internacional del deporte". Un motivo, por el que ha confesado estar "feliz" de poder participar para explicar sus experiencias.

En su caso, la nadadora paralímpica Nuria Marqués, doble medallista en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016, ha explicado que lleva "muy poco en la élite del deporte" pero que desde que empezó su andadura ha notado que "el deporte ha evolucionado gracias a que los medios dan más visibilidad"

Marqués, pese a reconocer no estar al tanto del FID en la anterior edición, considera de agradecer que las mujeres puedan asistir para dar a conocer su deporte, sobre todo, "el mundo de la natación ,que no se ve mucho" para así "poder explicar el punto de vista de cada una para que repercuta en la gente".

Por último, la balonmanista Eli Pinedo, medallista olímpica con la Selección Española de balonmano femenino en Londres 2012, cree que "la visibilidad que se da depende de la demanda y es consecuencia de los éxitos deportivas que hay porque en los últimos Juegos Olímpicos hubo más medallas femeninas que masculinas"

"DAR MÁS BOLA" PARA CREAR AFICIÓN

Sin embargo, Pinedo entiende que "queda mucho para conseguir la igualdad entre el deporte femenino y masculino", pero ha asegurado que "la mejora vendrá cuando los medios no sólo den la noticia cuando se consigue una medalla y se den cuenta que el resto del año las deportistas también compiten porque "si se da más bola durante todo el año, crea más afición".

Además, la jugadora de balonmano ha destacado que "no cuela decir que deporte femenino no vende porque cuando se televisa las audiencias dicen lo contrario". Incluso, ha destacado que le "choca" cuando una niña le dice que de mayor quiere ser una "guerrera", pero le parece "más fuerte" cuando se lo dice un niño.

En la misma línea que las otras deportistas, Pinedo cree que "es muy bueno que se creen foros así y poner en sobre la mesa estos temas para situar a la gente y hacer autocrítica para mejorar el deporte español" y, para ello, considera que "es fundamentar compartir este tipo de experiencias".

En cuanto a la jornada de este martes, el FID también ha celebrado una MiniOlimiada que ha tenido lugar en el campo de hierba artificial de La Palomera, con más de 500 niños y niñas de diferentes colegios de la capital leonesa y que finalizará mañana miércoles.

Del mismo modo, mañana tendrá lugar en el Teatro San Francisco, a las 20.15 horas, la ponencia 'Los ídolos del deporte', en la que Juan Antonio Corbalán, Fermín Cacho, Iván Pedroso y Rafael Martín Vázquez trasladarán sus experiencias a los asistentes.

Además, un poco antes, a las 18.00 horas, los leoneses podrán disfrutar de la actividad gratuita 'Corre con Abanca y Fermín Cacho' que con salida en la Plaza de San Marcos les permitirá correr al lado del atleta español por las orillas del río Bernesga.