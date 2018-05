Bennett (Bora) logra la 'pole' en Imola y el Giro sigue liderado por Yates

17/05/2018 - 18:19

El ciclista irlandés Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) ha ganado este jueves la duodécima etapa del Giro de Italia, disputada entre Osimo e Imola sobre 214 kilómetros, al imponerse con autoridad en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari en un sprint que no fue tal pues nadie le pudo cazar, mientras que Simon Yates (Mitchelton-Scott) sigue al frente de la general.

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

Con una etapa pasada por agua, tanta que llegó a provocar cortes en el gran grupo dejando fuera de juego a velocistas como Elia Viviani (Quick-Step Floors), la última subida a Tre Monti dejó en cabeza a Matej Mohoric (Bahrain-Merida) y Carlos Betancur (Movistar), pero Bennett les pasó con tiempos de 'pole position' ya en el trazado de Imola.

Pese a verse cortados antes de entrar en esa vuelta final entre Imola y Tre Monti, tanto Richard Carapaz (Movistar) como Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) lograron reengancharse al gran grupo, del que tiró con fuerza al final el Bora para facilitar la gran victoria de Bennett, la segunda para él en este Giro.

No tuvo rival por dos motivos, o por no llegar en el grupo cabecero como fue el caso de Viviani o por no dejar Bennet opción para ninguno de sus rivales habituales en este Giro, pues Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo) entró décimo y Sacha Modolo (EF Cannondale) decimotercero. Así, sin sprint sino con exhibición de fuerza, ganó el irlandés en el Autodromo.

Pero hasta llegar a ese momento en que el turbo de Bennett hizo que adelantara por el interior de la última curva a unos ya rendidos Mohoric y Betancur, el Bora tuvo que hacer un buen trabajo de caza sobre la lluvia. Y es que sobretodo el esloveno Matej Mohoric, ganador de la décima etapa en este Giro, fue una presa difícil de alcanzar.

El del Bahrain-Merida aprovechó la bajada del Tre Monti, un breve puerto al 4,2% pero rampas del 10% situado antes de regresar al circuito de Imola para la llegada a meta, para dar un hachazo aprovechando sus habilidades para el descenso, y más sobre piso mojado, que sólo Betancur pudo seguir, dejando atrás a un Diego Ulissi (UAE) con quien el colombiano había coronado con algunos metros de ventaja sobre el pelotón.

Previamente el pelotón de favoritos tuvo que anular el intento de escapada de Sergio Henao (Sky) o de quien fuera 'maglia rosa' Rohan Dennis (BMC), si bien el único ataque que llegó a fraguar fue el de la 'bestia belga' Tim Wellens (Lotto-Fix All), que atacó a 20 kilómetros de la meta y fue neutralizado a 10 de meta, antes de subir a Tre Monti.

Pero la fuga del día estuvo formada, casi de inicio con la bajada de bandera y hasta que quedaban unos 21 kilómetros de etapa, por cinco ciclistas --Marco Frapporti (Androni), Mirco Maestri y Manuel Senni (Bardiani), Jacopo Mosca y Eugert Zhupa (Wilier Triestina).

Este viernes se disputa la decimotercera etapa entre Ferrara y Nervesa della Battaglia, de 180 kilómetros, en una jornada más corta que la de este jueves pero también prácticamente llana y con una pequeña cota de 4ª categoría a 20 kilómetros de la meta, a la que llegarán tras el ligero descenso y donde tendrá lugar, salvo fuga, un hipotético sprint por el triunfo.