Rossi: "Siempre he sido fuerte en Le Mans, espero estar cerca del triunfo"

17/05/2018 - 18:53

El piloto italiano de Yamaha Valentino Rossi confía en estar "cerca del triunfo" en el Gran Premio de Francia, quinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de MotoGP, porque siempre ha sido "fuerte" en un circuito como el de Le Mans, del que le gusta que es muy plano y sus cambios de dirección.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"En esta pista la 'M1' ha funcionado bien en los últimos años. Siempre he sido fuerte, pero tenemos que ver el nivel en comparación con los rivales. A lo largo de mi carrera no he ganado en Le Mans, pero he hecho grandes carreras. Me gusta la pista porque hay cambios de dirección y a la 'yamaha' le ha ido bien. Con Ducati conseguí dos podios. Es una buena pista, el circuito es muy plano y el nivel de agarre, muy alto", analizó en rueda de prensa.

En cambio, Rossi señaló que al Gran Premio de Francia llega "tras un período complicado" porque no ha sido muy rápido ni muy fuerte en Jerez ni Mugello. "No encontramos muchas cosas porque no había muchas que probar. Trabajamos en Jerez detalles mínimos y mi nivel es similar al de entonces. Espero que lo antes posible solucionemos los problemas de electrónica, pero quizá necesitemos tiempo", indicó.

El italiano subrayó que el nivel "está muy alto" entre los pilotos punteros que pugnan por el campeonato. "Todo el mundo está muy cerca para intentar estar entre los cinco primeros. Tengo que mejorar el rendimiento para estar cerca de la victoria", señaló el piloto de Yamaha, actualmente sexto, con 40 puntos, a 30 del líder Márquez, en la general del Mundial.