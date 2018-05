Gómez Noya: "Al IronMan 70.3 Barcelona vienen los mejores y es un circuito que me va bien"

18/05/2018 - 15:53

El triatleta español Javier Gómez Noya afronta con la intención de ganar el IronMan 70.3 Barcelona que se disputa este domingo 20 de mayo en la localidad de Calella por un circuito "muy exigente" que se adapta bien a sus características, y dispuesto a mejorar al lado de los "mejores" rivales de la media distancia.

CALELLA, 18 (EUROPA PRESS)

"Calella va a ser una carrera bonita de ver, quizá no tan bonita de correr, porque la participación es muy buena. Vienen los mejores, un circuito muy exigente, y medirte a gente buena te da un mejor criterio de dónde estás y cómo estás", aseguró Gómez Noya este viernes en rueda de prensa.

Además, el cinco veces campeón del mundo considera que es bueno para el triatlón español que Calella acoga una prueba del IronMan 70.3, la media distancia. "Que se hagan pruebas de nivel en España es bueno, estar aquí es especial porque hice mi debut en media distancia en Calella en 2013", rememoró.

"Es un circuito que me gusta, me gustan las pruebas duras que no son más de rodador. La carrera a pie es más sencilla, más llana, y más rápida. Es un circuito que me va bien", reconoció el subcampeón olímpico en Londres 2012.

Por otro lado, agradeció a Futuro y a 3M la renovación de su acuerdo que le permite seguir siendo imagen de la marca. "Gracias por poder seguir adelante con una multinacional tan grande. Tienes que pasar por muchas dificultades y lesiones y se trata de pararte lo menos posible, porque molestias las hay siempre y gracias a Futuro puedes seguir haciendo tu actividad", señaló sobre la marca de soportes articulares.

Gómez Noya intentará proclamarse campeón del mundo IronMan en su distancia larga, pero antes será uno de los atractivos de la cita de Calella de este domingo al estar entre los más de 2.800 triatletas que tomarán la salida de una prueba de media distancia; 1.900 metros de natación por el Mediterráneo, 90 kilómetros de ciclismo exigentes y de montaña y 21 kilómetros de carrera a pie antes de cruzar el arco de meta.

En Calella tendrá rivales de la talla de David McNamee --ganador del IronMan 70.3 Marbella--, Patrik Nilsson --ganador en Barcelona el 2016-- o los australianos Nick Kastelei y Cameron Wurf, que el pasado octubre batió el récord histórico del sector ciclista en Hawaii, donde tendrá lugar el Campeonato del Mundo IronMan el próximo 13 de octubre.