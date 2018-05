Pedrosa: "Me ha costado marcar un buen ritmo, me sentía un poco dolorido"

18/05/2018 - 18:39

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha reconocido que se ha sentido "un poco dolorido" durante la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia, en los que ha terminado con el octavo mejor tiempo de la combinada, después de su caída en Jerez, en la que un incidente con Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso (Ducati) le dejó fuera de carrera.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Hoy me ha costado un poco marcar un buen ritmo, porque me sentía un poco dolorido después de las dos jornadas de test posteriores a la caída en Jerez. No estaba al cien por cien físicamente cuando me he subido esta mañana en la moto, así que no hemos empezado tan bien", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Sin embargo, el de Castellar del Vallès explicó que por la tarde ha mejorado sus sensaciones. "Hemos ido mejorando poco a poco, para terminar más arriba por la tarde, lo que es positivo. He probado la nueva solución aerodinámica en mi última tanda y, en esta pista en concreto, parece que ofrece un poco de ayuda para controlar la moto cuando se levanta acelerando", afirmó.

"En general parece más equilibrada, pero queremos seguir trabajando para entenderlo mejor. Mañana nos concentraremos en los neumáticos e intentaremos ajustar algunos detalles de la puesta a punto de la moto", concluyó.