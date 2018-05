Márquez, satisfecho, señala que es "significativo" cómo ha bajado su tiempo

Le Mans (Francia), 18 may (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), segundo mejor crono al término del primer día de entrenamientos en el Gran Premio de Francia de MotoGP que se disputa en el circuito de Le Mans, señaló, satisfecho, que es "significativo" cómo ha bajado su tiempo respecto al pasado año.

"He bajado mi vuelta rápida de carrera del año pasado en la primera o en la segunda salida, y eso es significativo ya que ahora ya he hecho mejor tiempo que en la calificación del año pasado, y con neumático duro detrás", explicó el líder del mundial, quien reconoció que su moto ha mejorado mucho.

"Me encuentro mucho más cómodo. Ya dije ayer que llegamos con otra mentalidad, pero, tal como me esperaba, las Yamaha aquí van muy rápido y son muy constantes, sobre todo al final de carrera, como demostraron el año pasado, y la Ducati de Dovizioso estará ahí, porque va rápido en todas partes, como el año pasado", indicó.

El piloto de Repsol Honda comentó las pruebas realizadas con el nuevo carenado de su moto: "La intención era probarlo entre el primer y el segundo libre, porque ayer se homologó este carenado, que es el comodín, entre comillas, que teníamos en ese aspecto y ahora tenemos que tirar todo el año con estos dos".

"Por la tarde ya lo hemos usado en toda la sesión, pero no descarto hacer mañana otra comparativa", destacó Márquez sobre esa nueva pieza plástica de su moto, con la que intentan buscar "un poquito más de velocidad punta y, a la vez, que la rueda delantera sea más estable y se levante menos, lo que permite acelerar un poco más".

"En lo de que se levante la rueda ganamos algo, pero en velocidad punta tampoco es exagerado y además de las alas, hemos cambiado el carenado en general, es un poco diferente, pero con los dos que tenemos ahora podemos ir a los circuitos que quedan", resaltó el piloto de Repsol Honda.

Conocida la renovación del italiano Andrea Dovizioso por Ducati, Marc Márquez dijo mantener su filosofía de que "cuanto mejor sea el compañero, mejor será para el equipo" y si bien dijo desconocer "la estrategia de Honda", reconoció que "dos de los pilotos más deseados del mercado, de los que van rápido, como son Dovizioso y Zarco, ya han renovado".

No obstante, Marc Márquez aseguró que "lo de Dovizioso no estaba cantado, pero era difícil o muy raro, por parte de Ducati, que lo dejase escapar".

"Si yo hubiera sido Ducati, lo hubiera tenido firmado desde enero, porque es el único que va rápido con esa moto de momento y era algo que se podía esperar", reconoció Márquez.

Al ser preguntado por su compañero de equipo para la próxima temporada, puesto que Dani Pedrosa todavía no ha renovado, dijo, sonriendo: "No sé quien será y no digo nada, porque todos los nombres que he dicho han ido firmando".

Sobre la posibilidad de que continuase Pedrosa, señaló: "Por qué no. Tiene que ver Honda cuál es su prioridad ahora, pero Dani es de los pilotos más rápidos de la parrilla de los que quedan libres, así que por qué no él".