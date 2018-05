Martín: "No esperaba la pole, la rueda de Ramírez me ha salvado el fin de semana"

19/05/2018 - 13:56

El piloto español de Moto3 Jorge Martín (Honda) ha reconocido que no se esperaba conseguir la pole en el Gran Premio de Francia, algo que ha conseguido gracias a seguir "la rueda" de su compatriota Marcos Ramírez (KTM), que le ha "salvado el fin de semana".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Hoy no esperaba la pole, para nada. Ha sido un fin de semana muy complicado para mí; hoy encontramos el grip trasero, no sé qué está pasando", señaló a Movistar MotoGP tras la disputa de la sesión de calificación en el Circuito de Le Mans.

"Esta mañana he rodado con gomas de 20 vueltas y es normal estar un pelín atrás. No esperaba encontrar tanto, porque ya al principio del turno no conseguía bajar los tiempos. He encontrado la rueda de Ramírez, debo darle las gracias porque me ha salvado el fin de semana. Creo que hemos mejorado bastante", concluyó.