Rudy: "Esta final es una gran oportunidad para nosotros"

Belgrado, 19 may (EFE).- Rudy Fernández, alero del Real Madrid, calificó la final de la Euroliga ante el Fenerbahce como "gran oportunidad" para el equipo, al tiempo que se felicitó "por el gran juego" que hicieron en semifinales ante el CSKA Moscú.

"Es una gran oportunidad estar en una gran final e intentar ganar ante uno de los mejores equipos de Europa. Es genial ver a mi equipo jugar como lo hicimos ayer", dijo Rudy, en rueda de prensa.

La semifinal perdida ante el Fenerbahce el año pasado en Estambul no añade nada ni positivo ni negativo a la final, según el jugador.

"Cada final es una motivación suficiente y no tiene que haber nada más contra el Fenerbhce. Es verdad que en la última no nos gustó ni el resultado ni nuestro juego, pero tenemos al equipo recuperado, estamos viviendo un sueño después de todas las dificultades que hemos tenido y debemos disfrutar y no obsesionarnos con revanchas u otra cosa. Somos un equipo y lo estamos demostrando", explicó.

Ante la final de este domingo, frente a un Fenerbahce que es el vigente campeón de la competición, Rudy habló de cómo encararla. "'Chapu' Nocioni dijo que había que jugar con el corazón y con algo más. Hay que dar un plus y el equipo lo demostró en el partido de ayer y durante todo el año. Nunca se sabe si volveremos a otra Final Four. A parte de corazón debe haber algo más", repitió.

El Real Madrid, sea cuales sean las circunstancias, tiene siempre la obligación de salir a ganar.

"Cuando juegas en el Real Madrid tiene mucha presión. Ha sido un año difícil con muchas lesiones, Llull, Ayón, Randolph. Hemos aprendido de esas dificultades y todos los jugadores saben lo difícil que ha sido todo el año. Todos queremos jugar juntos, unidos, y estamos preparados", concluyó Rudy Fernández.