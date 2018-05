Obradovic: "Jugamos ante un gran equipo que es historia en el baloncesto"

Belgrado, 19 may (EFE).- Zeljko Obradovic, entrenador serbio del turco Fenerbahce, no escatimó elogios para su adversario este domingo en la Final de la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid, del que dijo que era "un gran equipo que es historia en el baloncesto".

"Estoy feliz por estar en la final por tercer año consecutivo. Esto dice mucho del nivel del equipo y de que tenemos la salud necesaria para conseguir resultados. El verano pasado después de conseguir el campeonato, hablamos de los pasos a dar, porque perdimos a Antic, Bogdanvic y Udoh", dijo Obradovic, también extécnico del Real Madrid en rueda de prensa.

"Han llegado otros jugadores y ahora jugamos ante un gran equipo que es historia del baloncesto. Quiero dar la enhorabuena a Pablo (Laso) y sus jugadores porque se han repuesto tras una temporada en la que han tenido muchos problemas", añadió el entrenador.

El técnico del Fenerbahce habló del esloveno madridista Luka Doncic.

"Lo he visto muchas veces. Doncic es, para empezar, una persona muy inteligente. Ha tenido mucha suerte de estar en un equipo como el Real Madrid y con un entrenador como Pablo y con grandes jugadores como compañeros. Le felicito por todo lo que ha hecho. Tiene el futuro abierto", resaltó.

Obradovic jugará su decimoséptima final de Euroliga, la primera en su casa: "Jugar en tu ciudad hace que te sientas bien. Cada minuto que estoy aquí me siento feliz. Llevo demasiado tiempo fuera", observó.

También habló de sus conocimientos y experiencia en estos tipos de partidos.

"Como entrenador me despierto por la mañana y se que lo se todo. Tengo unos jugadores impresionantes, ellos me ensañan y son los mejores profesores que un entrenador puede tener. De todos los jugadores que he tenido a mis órdenes he aprendido algo. El baloncesto lo hacen los jugadores y luego los entrenadores lo intentamos aplicar", comentó.

Para Obradovic todo comienza en la pretemporada. "Es fundamental entender que todo empieza en verano. Hay que planificar todo, cómo entrenar y cómo quieres jugar. Tienes que tener un equipo competitivo si quieres hacer algo en una liga tan dura, tan competitiva. Pero es gracias a los jugadores que estamos donde estamos", resaltó.

La posibilidad de quitar alguna virtud del Real Madrid ante la final la desechó de antemano. "El Madrid es un equipo completo con mucha calidad. Si quitas una cosa o dos solo estás perdido. Hay algunas novedades en el juego del Real Madrid este año, pero siguen la línea de Pablo. Voy a intentar planificar y tratar de apagar algunas de sus virtudes", dijo entre risas.

Acerca del formato de la competición, el entrenador se mostró encantado: "Es excelente. Toda Europa está aquí, en Belgrado, pendiente del baloncesto y la organización cada año es mejor. Me parece un gran formato".

Sobre el baloncesto moderno, el serbio desmitificó ese concepto: "En mi opinión hay equipos en la NBA que juegan bien al baloncesto, pero otros no. Es cuestión de gustos. Lo mismo pasa con los equipos de la Euroliga".

El técnico serbio se mostró sarcástico sobre la actuación de Bobby Dixon (Ali Muhammed): "Es un jugador con un gran carácter y no es la primera vez que reacciona así. Basta ver como se prepara en los entrenamientos. Bobby iba a hacer un gran partido, pero no es habitual meter 19 puntos en 11 minutos. Debería darle más minutos mañana y así metería 50 ó 60 puntos".