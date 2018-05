(Previa) El 'MAPFRE', a defender el liderato de la Volvo Ocean Race en el regreso a Europa

19/05/2018 - 14:16

El 'MAPFRE', embarcación española en la Volvo Ocean Race, inicia este domingo (20.00 hora peninsular española) la novena etapa de la vuelta al mundo a vela, de 3.300 millas náuticas entre Newport (Estados Unidos) y Cardiff (Gales), con el objetivo de retener y asentarse en la general de la regata.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En la última gran etapa oceánica de esta edición y también la última de doble puntuación, los de Xabi Fernández, que antes disputarán la regata costera, quieren llegar como líderes al viejo continente. Casi siete meses después de la salida en España, los siete equipos regresan a Europa en busca de una victoria en la emblemática etapa.

El resultado podría ser decisivo y el 'MAPFRE', actual líder de la general con tres puntos de ventaja sobre el 'Dongfeng Race Team' chino, lo tiene claro. "Por supuesto, hay que estar delante de 'Dongfeng'. Tenemos tres puntos de ventaja y estoy encantado, pero sabemos que son muy pocos. Obviamente no podemos tener una mala etapa ni romper nada, pero sobre todo nuestro objetivo tiene que ser estar delante de 'Dongfeng' y, si se puede, evidentemente cuanto más adelante mejor", explicó el patrón del VO65 español, Xabi Fernández.

Por delante, tendrán 3.300 millas para cruzar el Atlántico de Oeste a Este y una semana de navegación en la que predominarán los vientos portantes. "Saldremos con un muy buen parte por ahora. Van a ser siete u ocho días y va a ser una regata dura. Tendremos viento de popa, trasluchando bastante con zonas de exclusión de hielo, así que va a haber mucho movimiento y habrá que pelearlo hasta el final", afirmó el vasco.

Así, el jefe de guardia del 'MAPFRE', el cántabro Pablo Arrarte, advirtió del peligro de la etapa. "Ahora mismo no hay nada decidido y las posiciones pueden varias mucho, así que nosotros vamos etapa a etapa. Sí que es cierto que la siguiente es la mitad de lo que queda, con lo cual son muchos puntos y va a ser un poco decisiva", indicó.

"El objetivo en las restantes etapas es que el barco esté al cien por cien y no romper nada, y luego también navegar bien y tomar las decisiones correctas, ya que al final el que menos fallos cometa es el que va a ganar. Independientemente de las roturas hemos cometido errores y eso nos vale para ponernos las pilas, no confiarnos y seguir trabajando día a día", continuó.

Aunque el frío, el viento y las olas no alcanzan en al Atlántico la misma intensidad que en el océano Sur, esta será también una etapa dura y fría en la que predominarán las borrascas. Nada más salir de Newport la flota deberá encontrar una baja presión, buscar el momento idóneo para subirse a ella y comenzar a restar millas lo más rápido posible.

La corriente del Golfo, la zona de exclusión de hielo y el anticiclón de las Azores serán algunos de los puntos clave que marcarán una etapa rápida en la que el 'MAPFRE' peleará con uñas y dientes por anotarse su cuarto triunfo de la Volvo Ocean Race 2017-18.

"No me atrevo a hacer una porra porque la flota está muy igualada. Estamos en un momento en el que todos los equipos saben ya muy bien cómo navegar el barco y las performance de todos los equipos se han igualado mucho. Ya hemos visto que cualquier barco puede dar la sorpresa. Los equipos más fuertes diría que somos 'Dongfeng', 'Brunel' y nosotros, pero no hay que descartar a ninguno de los demás", concluyó el navegante Joan Vila.

--CLASIFICACIÓN GENERAL VOLVO OCEAN RACE 2017-18.

1. MAPFRE (ESP/Xabi Fernández), 53 puntos.

2. Dongfeng Race Team (CHN/Charles Caudrelier), 50 puntos.

3. Team Brunel (HOL/Bouwe Bekking), 42 puntos.

4. Team AkzoNobel (HOL/Simeon Tienpont), 36 puntos.

5. Vestas 11th Hour Racing (USA/DIN/Charlie Enright), 28 puntos.

6. Sun Hung Kai Scallywag (HKG/David Witt), 27 puntos.

7. Turn The Tide on Plastic (ONU/Dee Caffari), 22 puntos.