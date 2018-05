Canet: "Creo que Le Mans no va a ser una carrera explosiva"

El piloto español Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha afirmado este sábado que el Gran Premio de Francia "no va a ser una carrera explosiva", sino más bien una cita para "tratar de recuperar posiciones" respecto a un Campeonato del Mundo que este fin de semana celebra su quinta prueba en el circuito de Le Mans.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"A pesar de las circunstancias de la penalización pendiente, ha sido un día positivo porque hemos mejorado en distintos apartados, sobre todo rodando solo y rebasando pilotos; porque, de cara a mañana, esto va a ser muy importante", comentó Canet tras firmar 1:42.51 en la mejor de sus 31 vueltas sobre el asfalto para la categoría de Moto3.

"Creo que no va a ser una carrera explosiva, sino más bien de tratar de recuperar posiciones. Hemos trabajado este aspecto especialmente, ya que partiremos en la plaza 28 de parrilla. Será una experiencia más, simplemente intentaré disfrutar. No sé cómo será la carrera, solo espero hacerlo lo mejor posible", dijo el piloto español, cuya cuarta posición en la calificación no evita que salga tan atrás debido a una sanción que arrastra.

ALONSO LÓPEZ: "HEMOS RECUPERADO LA PUESTA A PUNTO"

Por su parte el también español Alonso López, compañero de escudería de Canet, acabó en el 18º puesto de la 'qualy' con un mejor tiempo de 1:42.982. "Hemos recuperado completamente la puesta a punto que venía usando desde comienzo de temporada. Desde la mañana he dado un buen paso adelante y me sentía más a gusto", indicó tras concluir sus 26 vueltas a Le Mans.

"En la primera salida de la clasificatoria, el neumático no me daba toda la confianza; pero poco a poco he ido recuperándola y he logrado bajar hasta 1:42.9. No está mal, pero desde luego nos queda un poco por mejorar. Creo que en carrera habrá un grupo muy numeroso del que va a ser muy difícil escapar", señaló López finalmente.