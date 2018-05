Vierge: "Tenemos buen ritmo y estamos preparados"

19/05/2018 - 16:21

El piloto español de Moto2 Xavi Vierge (Kalex) ha afirmado que están "preparados" para luchar por la victoria en el Gran Premio de Francia, donde partirá segundo por detrás del italiano Francesco Bagnaia (Kalex), y ha advertido de que tiene "buen ritmo" para discutirle el triunfo.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Estoy contento por el trabajo que hemos hecho, tenemos buen ritmo para mañana. Ayer nos costó mucho, es un circuito muy corto donde muchos pilotos están todo el rato esperando, y eso hace que sea muy difícil hacer vuelta limpia. Hoy hemos cambiado la estrategia al salir primeros, y nos ha funcionado bien. Estoy un poco decepcionado con la última caída, que no tocaba. La carrera es mañana y creo que estamos preparados", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

Además, el barcelonés analizó la sesión calificatoria, donde sufrió una caída en la última vuelta cuando luchaba por la pole. "Con el segundo neumático, desde la primera vuelta no me encontraba muy bien. He intentado afinarme, pero no sé muy bien qué ha pasado en la última vuelta, porque no estaba empujando; de repente, he perdido la dirección, tendremos que ver qué ha pasado para entenderlo", concluyó.