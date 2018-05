Froome: "Mi primera victoria en el Giro me produce una sensación muy especial"

Redacción deportes, 19 may (EFE).- El británico Chris Froome (Sky), ganador de etapa en la cima del Zoncolan, dijo sentir "una sensación muy especial" por estrenarse en el Giro de Italia y reconoció sus apuros al final cuando a punto estuvo de ser alcanzado por la maglia rosa, su compatriota Simon Yates.

"Es mi primera victoria en el Giro y tengo una sensación muy, muy especial, además en esta cima tan importante. Es una sensación increíble. Se trata de una subida monumental para el Giro d'Italia. Mi sensación también es especial después de un difícil comienzo de carrera para mí y para el equipo. El equipo me ha apoyado muy bien en estas últimas dos semanas, por lo que obtener la victoria hoy realmente significa mucho", dijo Froome en la línea de meta.

Froome, que ya tiene victorias en las tres grandes, explicó la decisión de atacar a 4,3 kilómetros de meta.

"Sentí que ese era el momento porque la carrera iba al límite. Sentí que ese era el momento para irme. Obviamente, hice el reconocimiento aquí y conocía los últimos kilómetros", explicó.

El líder del Sky también se refirió al trabajo de sus compañeros y al duelo final con Yates, quien le pisó los talones en los últimos kilómetros sin lograr alcanzarlo.

" El equipo había hecho un gran trabajo y Wout Poels endureció mucho la subida. Luego me persiguió Yates hasta casi la línea, oía que tenia cinco segundos, diez segundos, cinco segundos. No sabía si iba a atraparme o no. Fue un alivio entrar en los últimos 100 metros y escuchar que iba a ganar la etapa", concluyó.