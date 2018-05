Ayón: "Hay que salir con la misma dureza que el Fenerbahce"

Belgrado, 19 may (EFE).- Gustavo Ayón, pívot mexicano del Real Madrid, puso el acento en la dureza que impone en los partidos el Fenerbahce, el rival que tendrán este domingo en la final de la Euroliga, por lo que aseguró deberán salir "con la misma dureza".

"Sabíamos de la dureza de esta Final a Cuatro y de la dureza que impone el Fenerbahce, sobre todo en el inicio de los partidos, como hizo contra el Zalgiris. Así es que hay que igualarlo y salir con esa misma dureza", dijo Ayón.

El serbio Zeljko Obradovic, técnico del Fenerbahce, también puede conseguir su décima Copa de Europa, como el Real Madrid.

"Es un entrenador que tiene muchísima experiencia, que ha jugado muchas finales, muchas finales a Cuatro, pero eso a nosotros no debe preocuparnos tanto por lo que haga o deje de hacer. Debemos centrarnos en lo que ocurre dentro de la pista y ellos intentarán aprovechar sus ventajas y nosotros las nuestras", observó el pívot mexicano.

En cuanto al favoritismo de uno u otro equipo, Ayón prefirió no decantarse.

"Ahora mismo tenemos igualdad de posibilidades y el que vaya a por la Copa se la llevará, nosotros vamos a por ella", subrayó Ayón.

El nivel de Sergio Llull en su regreso, tras ocho meses y medio lesionado no deja de sorprender a todo el mundo.

"A mi no me sorprende porque ha trabajado muy bien durante toda la recuperación. Yo que he estado con él cuatro meses, con la lesión del hombro, y le veía a diario como trabajaba. El resultado de lo que ha hecho durante seis o siete meses es lo que se ve ahora en pista", apuntó.

Sobre las diferencias entre el Fenerbahce de hace un año y el actual, Ayón prefirió pensar sólo en el Real Madrid.

"Son diferentes circunstancias las que tiene el Fenerbahce y las que tenemos nosotros, pensar en que era mejor o peor el año pasado no tiene mucho sentido. Solo debemos pensar en lo que tenemos que hacer nosotros, centrarnos en eso y mantener la mentalidad que va a ser un partido duro para los dos", observó.

En cuanto a las claves del partido fue claro.

"Hay que estar 40 minutos con esa intensidad máxima, que es lo que nos hizo ganar ayer. Y en el momento en el que el CSKA bajó los brazos estuvimos ahí y sacamos la ventaja", finalizó Gustavo Ayón.