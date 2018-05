Martín dice que fue complicado pero que ha dado "dos vueltas buenas"

Le Mans (Francia), 19 may (EFE).- El español Jorge Martín (Honda), autor del mejor tiempo de Moto3 en Le Mans, dijo este sábado que para él fue "un fin de semana complicado pero al final pudo "hacer dos vueltas rápidas".

"En el entrenamiento cronometrado no me encontré nada cómodo desde el principio, pero hemos encontrado algo que parece que va mejor y he salido a pista con Ramírez, he tenido la suerte de que no ha cortado gas y he podido hacer dos vueltas muy buenas y por eso le he dado las gracias", reconoció Martín.

"Estamos más cerca de lo que parece, porque en el último libre iba con neumáticos de veinte vueltas mientras todos iban con gomas nuevas, y estaba octavo o noveno, pero hay pilotos muy fuertes", explicó el líder del Gran Premio de Francia de Moto3.

"Me cuesta estar entre los diez primeros, aunque de todas formas creo que de ritmo no estamos lejos, si bien Di Giannantonio es de los que mejor va y espero que mañana sea un grupo pequeño pero las KTM corren mucho y creo que en carrera sufriremos más de lo que pensamos", comentó Martín.

En cuanto a los rivales para la carrera Jorge Martín señaló que "hay varios", y los enumeró al citar a "Antonelli, Bezzecchi, Bastianini, Di Giannantonio y Ramírez, creo que son los más fuertes, pero Arbolino puede que esté, Oettl también y lo mismo llega hasta Canet, dependerá de cómo sea la carrera".