102-82. El Kirolbet supera al San Pablo y asegura la tercera plaza

Vitoria, 19 may (EFE).- El Kirolbet Baskonia superó al San Pablo Burgos y aseguró la tercera plaza en un encuentro en el que los vascos se encontraron más dificultades de las que mostró el 102-82 final.

Ahora, los alaveses tendrán que esperar a una victoria del FC Barcelona Lassa ante el Valencia Basket, para certificar la segunda plaza con miras a los "playoffs" por el título.

Los de Diego Epifanio, que no lograron ponerse por delante en el marcador en ningún momento del partido, pudieron reaccionar en un gran tercer cuarto, pero los baskonistas, en el último periodo, echaron al traste las intenciones de los castellanos que contaron con el apoyo de más de 1.500 aficionados desplazados hasta el Buesa Arena que celebraron la fiesta de la permanencia del equipo.

El francés Rodrigue Beaubois con 30 puntos de valoración fue el hombre más destacado del duelo, sobre todo en la segunda mitad, y estuvo bien secundado por Luca Vildoza con 18 puntos, gracias cinco triples sin fallo, y del georgiano Tornike Shengelia que anotó 16 puntos.

Por el lado del San Pablo, varios jugadores tuvieron protagonismo en diferentes momentos del duelo, pero Corey Fisher y Deon Thompson fueron clave en una reacción que puso contra las cuerdas a los vitorianos.

Un parcial de 11-2 marcó un inicio cómodo para el Kirolbet Baskonia, al aprovechar desajustes defensivos de los burgaleses que dejaron situaciones cómodas para los azulgranas.

Un triple de Janis Timma y dos consecutivos de Matt Janning mantuvieron la diferencia a favor de los locales, mientras el San Pablo aguantaba a base de tiros libres.

La defensa de los pupilos de Pedro Martínez ahogó a los de Diego Epifanio y el control en el rebote permitió al Kirolbet correr la pista y anotar con velocidad durante un primer cuarto en el que se impusieron por un amplio 26-13.

El intercambio de canastas en el arranque del segundo asalto no ayudó en la reacción burgalesa que, aunque estuvieron mejor en ataque, no encontraron soluciones al juego baskonista, que no paraba de producir.

De hecho, el Kirolbet logró ajustar mejor la defensa y abrir una brecha mayor en el electrónico, aunque un 0-8 a favor del San Pablo al filo del descanso dejó el marcador en un 46-33 en el tiempo de vestuarios.

El parón no afectó al buen momento del San Pablo que continuó acercándose al Baskonia y con un 2-12 de inicio se volvió a meter en el partido, 48-45, espoleados por los más de 1.500 aficionados desplazados al Buesa Arena desde la provincia burgalesa.

Al Kirolbet le costó mucho circular el balón y perdió varios balones ante la agresividad defensiva de un Burgos que comenzó a coger confianza en ataque con un inspirado Corey Fisher.

En el momento que más apretaba el plantel castellano, Deon Thompson, que tomó la responsabilidad ofensiva de su equipo, protestó un tapón de Tornike Shengelia cuando los colegiados señalaron una falta técnica al banquillo del San Pablo y el Baskonia lo aprovechó para coger aire con dos triples consecutivos del argentino Luca Vildoza que cerraron el tercer acto 69-62.

La ebullición de Luca Vildoza continuó el último periodo y el base marplatense favoreció a que su equipo se moviera en una diferencia en torno a los diez puntos, hasta que dos triples de Thomas Schreiner abrieron un nuevo claro en el cielo burgalés en un momento en el que se llegó a un intercambio de triples por parte de ambas escuadras.

Rodrigue Beaubois se sumó a la aportación del base baskonista y los vascos consiguieron recuperar una ventaja que fue definitiva a pesar de que los burgaleses, que demostraron, por qué han conseguido la salvación con jornadas de antelación en su primera temporada en la Liga Endesa.

- Ficha Técnica:

102 - Kirolbet Baskonia (26+20+23+33): Huertas (2), Janning (15), Timma (3), Voigtmann (4) y Diop (6) -cinco inicial-, Vildoza (18), Beaubois (20), Poirier (14), Shengelia (16) y Garino (4).

82 - San Pablo Burgos (13+20+29+20): Fisher (13), Barrera (-), Gailius (11), Thompson (11) y Huskic (10) -cinco inicial-, Schreiner (10), Álex López (8), Jenkins (4), Cancar (7), Vega (2), Sebas Sáiz (6) y Edu Martínez (-).

Árbitros: Fernando Calatrava, Rafael Serrano y Antonio Sacristán. Eliminaron por faltas personales a Sáiz (min. 32). Señalaron técnica a Diego Epifanio (min. 26).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima tercera jornada de la Liga Endesa disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 11.128 espectadores, con más de 1.500 aficionados procedentes de Burgos.