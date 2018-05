Vidorreta: No me ha gustado arbitraje pero ganó Barça y perdió Valencia

Valencia, 19 may (EFE).- Txus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket, admitió que no le gustó el arbitraje en la ajustada derrota de su equipo ante el FC Barcelona Lassa (70-71) pero señaló que no cree que fuera decisivo.

"No me ha gustado el arbitraje y creo que estamos en derecho de decirlo con educación y cariño pero no creo que haya sido culpable, ha ganado el Barcelona y ha perdido el Valencia", señaló en la rueda de prensa.

El técnico vasco dijo que no había visto aún la última jugada, un tapón de Adam Hanga a Dubljevic. "Tengo que verlo pero no he querido saber antes de venir aquí si lo que me dice mi hermano, que ha sido falta, es verdad", señaló.

El entrenador dijo que le gustaría analizar "tres pérdidas, de arbitraje" que tuvo su equipo en un momento clave del partido. "Han sido dos faltas en ataque y unos pasos", apuntó.

El entrenador explicó que Erick Green no jugó en la segunda parte "por precaución" tras una sobrecarga y se mostró convencido de que con su regreso y el de Sam Van Rossom y Rafa Martínez, que dijo que va bien, recuperaran la fluidez.

"El equipo se agarra a los partidos, ahora nos falta un poco de fluidez, de 'flow' que es clave, pero estoy seguro que vamos a ir creciendo en el playoff de forma clara", concluyó.