Pesic: A veces no tomamos buenas decisiones pero compensamos con defensa

Valencia, 19 may (EFE).- Svetislav Pesic, entrenador del FC Barcelona Lassa, se mostró muy satisfecho por la ajustada victoria de su equipo en la Fonteta ante el Valencia Basket y destacó que la defensa fue la compensó algunas malas decisiones ofensivas.

"Ha sido un partido como esperábamos, con una gran defensa por parte de ambos equipos, muy intensa, y con deseo de ganar", explicó en la sala de prensa.

"A veces no tomamos buenas decisiones en ataque pero compensamos con la defensa, especialmente en el poste bajo no sólo contra Dubljevic sino también contra Thomas", añadió.

Respecto a la jugada final, en la que un tapón de Adam Hanga evitó lo que parecía una canasta sencilla de Bojan Dublljevic que hubiera dado el triunfo al Valencia, señaló que no la vio.

"Estaba a veinte metros de la jugada, no es pregunta para mí, es algo que hay que ver por la televisión. No lo he visto, todo es posible", apuntó.

El técnico desveló que no tuvo problemas "para motivar a mis jugadores, sabían que era Barça llevaba seis derrotas seguidas aquí y debían mostrar orgullo".

Respecto al futuro del equipo dijo que espera que en la semana que queda hasta las eliminatorias por el título Sanders y Reynolds puedan integrarse en el equipo.