Arenas: "Un 'Top 10' hubiese sido muy buen resultado, la recompensa es inmensa"

20/05/2018 - 12:23

El piloto español de Moto3 Albert Arenas (KTM) ha reconocido que tras el trabajo y el sufrimiento de principios de temporada la victoria en el Gran Premio de Francia ha sido una recompensa "inmensa", sobre todo cuando un 'Top 10' ya hubiese sido "muy buen resultado", y ha dedicado el éxito al fallecido Ángel Nieto, que da nombre a su equipo.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Ha sido un inicio difícil de temporada, por la lesión, pero poco a poco he ido cogiendo ritmo, preparándome para esta carrera muy bien. Es faena de días, de semana, nos ha costado sacar nuestro potencial. La recompensa es inmensa, porque un 'Top 10' hubiese sido muy buen resultado, pero conseguir la victoria ha sido increíble. Tengo que agradecer al equipo el trabajo que ha hecho", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

El de Girona se encontró con el triunfo después de las caídas de su compatriota Jorge Martín (Honda) y del italiano Marco Bezzecchi (KTM) y de la sanción de Fabio Di Giannantonio (Honda). "Ha sido increíble. A medida que han ido pasando las vueltas me he consolidado en el grupo. Sabía que durante el fin de semana tenía buen ritmo, pero aún no confiaba al 100% de poder luchar ahí arriba. A medida que han pasado las vueltas me lo he ido creyendo", indicó.

Además, el piloto del Ángel Nieto Team Moto3 analizó el final de la carrera. "He empezado la última vuelta sabiendo que tenía que adelantar a algún piloto, porque siempre había líos. Ahí atrás me he visto cómodo, con un poco de margen en las últimas vueltas para poder atacar. Así ha sido y he pasado a un par de pilotos", manifestó.

"Luego ha habido un toque en la última vuelta y me he concentrado mucho para intentar coger a 'Diggia' -Fabio Di Giannantonio- y no cometer ningún fallo en la última vuelta. He tenido suerte. Debo dedicar la victoria a todo el equipo y a Ángel Nieto; le recordaremos con esta victoria", concluyó, antes de añadir que también va dedicada a un amigo que tuvo un accidente de moto.