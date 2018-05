Martín: "Estoy muy disgustado, esperaba hacer podio"

20/05/2018 - 12:34

El piloto español de Moto3 Jorge Martín (Honda) ha reconocido que está "muy disgustado" por la resolución del Gran Premio de Francia, donde se fue al suelo tras un accidente provocado por el líder del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi (KTM), sobre todo porque esperaba, como "mínimo", subirse al "podio".

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Estoy muy disgustado. Ha sido un fin de semana muy duro para mí y aún así nos hemos conseguido sobreponer; trabajamos mucho ayer y esta mañana, porque no me encontraba nada cómodo. Aún así, en carrera, se ha hecho un 'step', estaba preparando la última vuelta. Se ve que la KTM estaba tres pasos por delante, es muy complicado. Tenía que adelantar muy agresivo. Me estaba preparando la última curva, que es donde era más fuerte... Una pena la caída, porque esperaba hacer podio mínimo", señaló a Movistar MotoGP.

Sin embargo, no quiso ensañarse con Bezzecchi. "Él llevaba la 's' y supongo que en la última vuelta iba con menos goma que nosotros. Esperaba que no cayese, que se fueran un pelín largos para poder entrar por dentro. Es una pena, porque el ritmo era muy alto, con récord de la pista, me sentía muy cómodo. Lo intentaré en la próxima", indicó.

Por último, el madrileño explicó que continúa sintiendo problemas físicos. "Siempre me duele la rodilla desde diciembre, y espero a final de año poder arreglármela", finalizó.