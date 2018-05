Canet: "Estamos terceros en la provisional y eso nos mantiene muy motivados"

20/05/2018 - 13:29

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que el tercer puesto de la general, después de lograr la octava posición en el Gran Premio de Francia, le permite estar "muy motivado", y ha recalcado la importancia de haber logrado "sumar puntos" en Le Mans.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"He logrado la octava posición. Estamos terceros en la provisional y eso nos mantiene muy motivados", señaló en las declaraciones facilitadas por su equipo.

El valenciano partió último en la parrilla de salida, algo que no le impidió ganar puestos y mantenerse en zona de puntos. "Ha sido una carrera en la que tenía que recuperar terreno con cierta precaución. Aun así, en las primeras vueltas he remontado varias posiciones, pero después se ha alargado el grupo y cuando he llegado a la cabeza de este, ha sido muy complicado restar esos dos segundos que nos separaban del grupo de cabeza. Al final he podido sumar puntos", explicó.

Por su parte, su compañero de equipo, Alonso López, acabó decimonoveno tras perder el control de su moto en la segunda vuelta. "Ha sido una carrera difícil, pero ya lo sabíamos cuando estábamos en parrilla. En la segunda vuelta me he ido largo en una curva y ahí he perdido varias posiciones. Quiero aprender de todos los errores que he cometido en este circuito para ser más y más competitivo, sobre todo, de cara a la próxima temporada", finalizó.