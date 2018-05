Àlex Márquez: "Acabar ha sido muy bueno, y más con 20 puntos"

20/05/2018 - 13:42

El piloto español de Moto2 (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que "acabar" el Gran Premio de Francia, y más en la segunda posición, ya ha sido una buena noticia, dados los problemas que ha tenido con el motor de su Kalex, y ha explicado que tal vez al final hubiese podido luchar por la victoria, pero que 20 puntos es un buen botín.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"En las últimas vueltas fallaba el motor, no empujaba. Lo he empezado a notar desde mitad de carrera, pero eran contados. Acabar hoy ha sido muy bueno, y más con 20 puntos; lástima no haber podido luchar las últimas vueltas, porque los dos estábamos sufriendo muchísimo. Era ver quién aflojaba antes", indicó a Movistar MotoGP.

El de Cervera explicó que en los momentos finales tal vez hubiese tenido una oportunidad de vencer al italiano Francesco Bagnaia (Kalex). "En la curva 6 he tenido el susto, ahí me fallaba más el motor, sobre todo cuando aceleraba. Ha hecho un vacío muy pequeño y al volver a reaccionar el motor ha hecho que tuviera el susto. Él tenía un poquito la goma peor, así que igual hubiésemos podido atacar. Íbamos los dos al límite en toda la carrera. Quizás hubiéramos podido luchar, pero mejor 20 puntos", subrayó.

"Donde me sentí más fuerte fue en Catar. Aquí he vuelto a tener esa sensación, pero otro problema. Es un poco frustrante, pero estamos al inicio del año. Lo más importante es que tenemos 20 puntos, aunque hemos perdido cinco más, pero ha fallado Baldassarri, ha fallado Pasini... Hemos acabado y hay que seguir", apuntó.

Por último, resaltó que este año hay muchos pilotos, como su compañero Joan Mir, tercero en Le Mans, luchando por el Mundial. "Ya lo dije desde principio del año, ponía a muchos pilotos en el saco. Veía que podía estar muy apretado. Este año las diferencias son mínimas, el chasis Kalex va muy bien y respecto a KTM en muchos circuitos tenemos un pasito más. Todo el mundo está empujando muchísimo. Como dijo Marc, muchos están en 'modo contrato'. Es bonito ver carreras tan luchadas. Xavi -Vierge- ha hecho muy buena carrera. Aquí, cuando te duermes un poquito, te pasan cinco por encima", concluyó.