Mir: "Echaba de menos el podio"

20/05/2018 - 13:52

El piloto español de Moto2 Joan Mir (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se ha mostrado contento por su tercera posición en el Gran Premio de Francia, aunque ha reconocido que tiene una sensación algo "agridulce" porque considera que tenía ritmo para luchar por el triunfo, y ha reconocido que ya echaba "de menos el podio", que pisa por primera vez en la cilindrada intermedia.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Cada vez estamos mejorando, me siento más fuerte, ya cada vez va a ser más difícil mejorar. Estoy contento porque ya estamos ahí, con ellos. Una pena la salida, me han tocado y he perdido un poco de confianza en las primeras vueltas. Cuando me he puesto yo solo a tirar tenía el mismo ritmo que los dos primeros. Un poquito agridulce, porque igual habríamos podido luchar con ellos. Estoy contento, echaba de menos el podio", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

El balear habló también de su lucha con Lorenzo Baldassarri (Kalex). "Ha sido dura, porque ninguno de los dos cedía. Debo agradecérselo al equipo, que está haciendo un trabajo muy bueno. Cuando no salen las cosas siempre te ofuscas un poco más; hemos trabajado muy fuerte, y cuando llegan los resultados se agradece que ellos hayan estado ahí", manifestó.

Además, el de Palma, que se mostró "supercontento", tuvo una dedicatoria especial. "Se lo quiero dedicar a mis técnicos, a todos los que me preparan. Soy un poco insoportable día a día, no creas que todo son risas", bromeó.