Javier Gómez Noya se impone en el Ironman 70.3 Barcelona

20/05/2018 - 14:59

El triatleta español Javier Gómez Noya se ha alzado este domingo con su tercera prueba consecutiva de 2018 en la quinta edición del Ironman 70.3 Barcelona, que se ha disputado en Calella, una cita en la que fue desde el principio líder del grupo y en la que invirtió un tiempo total en meta de 4:01:39.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El gallego volvió a ganar un triatlón en 2018 y ya suma tres en lo que va de año, todo ello en una prueba en la que lideró desde el tramo de natación y aventajó en tres minutos en la meta final al segundo clasificado, el británico David McNamee.

Los británicos Adam Bowden y McNamee fueron los únicos que pudieron seguir su estela durante los dos kilómetros de natación en el Mar Mediterráneo. Les dejó atrás nada más subirse a la bicicleta y se mantuvo en solitario durante los 90 kilómetros del recorrido por Montseny. Solamente el belga Bart Aernouts, quien había cedió unos tres minutos y medio en la natación, le recuperó algo de tiempo pero sin llegar a alcanzarle.

Pero donde demostró su superioridad fue en los 21 kilómetros a pie con 40 segundos de ventaja sobre McNamee y Aernouts. Llegando al final con un cronometraje total de 4:01:39 y una diferencia de tres minutos sobre el británico y de cinco sobre el belga.

Tras la victoria, Gómez Noya se mostró muy satisfecho y aseguró que solo piensa en su siguiente reto en Australia. "Estoy muy contento por la victoria en una triatlón con un recorrido tan bonito y con tanta gente animando. En bici me he tenido que emplear a fondo para mantener el liderato y a pesar de ello he podido correr muy bien en la última fase", indicó.

"Creo que he marcado unos 4 minutos mejor en el mismo recorrido a pie que en 2013, lo que me hace estar muy satisfecho. Es un resultado que me da mucha moral y confianza de cara al Ironman del 10 de junio en Australia", finalizó.