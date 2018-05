Luka Doncic, Jugador de la jornada 33

Madrid, 20 may (EFE).- El esloveno Luka Doncic, que hoy mismo juega en Belgrado la final de la Euroliga, ha sido designado Jugador de la Jornada 33 de la Liga Endesa por su actuación del pasado día 9 contra el Betis Energía Plus.

El Real Madrid disputó su partido de la Jornada 33 la pasada semana, al tener que adelantarlo por su participación en la Final Four de la Euroliga. En dicho encuentro, acabó superando al Real Betis Energía Plus con una exhibición de Luka Doncic, que logró su primer triple-doble.

Fue también el primer triple-doble de la competición en los últimos 11 años, con 17 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, además de convertirse en el jugador más joven en superar los 40 créditos de valoración.

Doncic acabó el encuentro con 42 puntos de valoración, cifra que le permite alcanzar la designación como Jugador de la Jornada, reconocimiento que recibe por cuarta vez en su carrera en la Liga Endesa y segunda esta temporada, tras la conseguida en la Jornada 14, cuando sumó 33 en el derbi frente al Movistar Estudiantes.

El base del Real Madrid fue el máximo anotador del partido, con 17 puntos sin fallo. Doncic anotó cada uno de los tiros que intentó, convirtiendo 1 de 1 en canastas de dos puntos, 3 de 3 desde más allá de la línea de 6,75 y 6 de 6 en el tiro libre.

También fue el mejor reboteador de su equipo con 10 capturas, la última de ellas casi sobre la bocina y la que le permitió alcanzar el mencionado triple-doble. De esta decena de rebotes, 8 llegaron en defensa y 2 más en ataque.

Proporcionó, además, 10 las asistencias que se tradujeron en 24 puntos más para el Real Madrid.

Con 1 recuperación y 7 faltas recibidas, Luka Doncic cerró su mejor estadística de la temporada con 42 créditos de valoración, cifra que establece su nuevo tope en la Liga Endesa, al superar los 34 que consiguió en la Jornada 11 de la pasada temporada. Lo hizo, además, en un tiempo récord: 22 minutos y 34 segundos.

"Ha sido increíble. Tenía la esperanza de que llegara. He estado cerca en otros partidos y por fin ha llegado. Sí tenía controlados los rebotes que me faltaban y sabía que me quedaba uno a falta de dos segundos. Doy las gracias al equipo porque no sería posible sin ellos", aseguró Doncic tras aquél partido.