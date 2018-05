Savané, la despedida feliz de un líder unánime

Madrid, 20 may (EFE).- El pívot senegalés del Movistar Estudiantes Sitapha Savané se despidió este domingo de la afición de su equipo tras anunciar que dejará el baloncesto profesional esta temporada, un adiós que afronta "contento, feliz y sin ninguna tristeza" y con el reconocimiento unánime de su liderazgo.

Savané es toda una institución del baloncesto español con 15 de temporadas de bagaje en la Liga ACB, 487 partidos con el de hoy repartidos entre el Unelco Tenerife (una temporada), Herbalife Gran Canaria (9 campañas en dos etapas), Divina Seguros Joventut (tres temporadas) y Movistar Estudiantes (dos temporadas).

Por ello, cuando esta semana anunció su adiós definitivo al baloncesto profesional, poco tardó en manifestarse el reconocimiento del baloncesto español al noveno jugador en activo con más partidos disputados en la liga española, y el jugador no nacido en España con más partidos en la ACB, por delante del argentino Pablo Prigioni.

El Estudiantes, en un partido emotivo para el jugador este domingo, en el que se enfrentaba al Gran Canaria del que fue santo y seña durante nueve temporadas, le preparó un homenaje antes de comenzar con un vídeo en el que compañeros y excompañeros, así como figuras de otros ámbitos -como el futbolista del Atlético de Madrid Filipe Luis, el político de Izquierda Unida Alberto Garzón o el Padre Ángel- le daban las gracias por su carrera.

También se quisieron sumar al homenaje del Estudiantes el Herbalife Gran Canaria, el Divina Seguros Joventut y la ACB, con sendas camisetas con el número de partidos que había disputado en cada partido y en cada competición. A 'Taph' Savané no le daban las manos cuando posaba con ellas, con su mujer y su hijo, y con los dos equipos antes del encuentro.

El homenaje se extendió al partido, en el que Savané fue fundamental en la reacción colegial cuando caía 8-14 al anotar una bandeja con asistencia del estadounidense Omar Cook, y minutos después levantó al público de sus asientos con un mate a una mano que suponía el 14-16, germen de la reacción culminada en el segundo cuarto, con parcial 25-15 para su equipo.

La grada, ya de por sí entregada, estalló en aplausos y jaleó cualquier acción del interior senegalés, fuera acertada o marrada, como en los tiros libres de los que dispuso en el último cuarto, ambos errados y aún así ovacionados por el público, ante un Savané que se sonreía y aguantaba la emoción.

"Me he emocionado muchísimo. He intentado esconder las emociones, eran muchísimas dentro de mí, en un día así sentir tanto cariño de la gente, tanto respeto. Uno no puede pedir más en su último partido en casa", manifestó a los periodistas tras el partido, después de firmar un sinnúmero de autógrafos.

Un último encuentro que cerró con 6 puntos anotados, procedentes de tres de sus cinco intentos (falló los dos tiros libres de los que dispuso), cuatro rebotes capturados (dos en defensa y dos en ataque), dos asistencias, dos recuperaciones, un tapón, una falta personal cometida y dos recibidas en 13.56 minutos sobre la cancha.

Un encuentro que acabó con victoria colegial 88-75, público en pie y Savané abrazando uno por uno a sus compañeros, antes de tomar el micrófono para dirigirse a todo el pabellón, que le interrumpía con aplausos y gritos de "presidente, presidente", procedentes de la revoltosa 'Demencia' estudiantil.

"Gracias a los compañeros, lo han hecho divertido día a día, con este grupo en el vestuario es un club de la comedia", bromeó Savané, que agradeció a todo el Estudiantes su apoyo y se emplazó a ser "uno más" de los aficionados la próxima temporada.

"Ahora seré uno más de vosotros en la grada para empujar a los chicos al año que viene", añadió el senegalés, quinto taponador histórico de la ACB (499 tapones con el de hoy), segundo de los que están en activo, y el sexto reboteador en activo de la historia de la competición española.

Coincidían los entrenadores, el del Gran Canaria Luis Casimiro Palomo y el del Estudiantes, Salva Maldonado, en calificar la retirada como "muy emotiva" y acorde al nivel del jugador.

"Ha sido una buena despedida, acorde a lo que se merece, a nivel personal y de jugador. Ha llevado una gran trayectoria y con una gran ética en todos los aspectos, a nivel profesional y personal. Desearle que tenga también el mismo éxito y reconocimiento en su vida personal que el que ha tenido en el baloncesto", manifestó el técnico del Herbalife tras el encuentro.

Con un tono tocado por la emoción, Maldonado, que ha contado con él en nueve temporadas y en tres equipos diferentes, reconoció que el año pasado el adiós de Savané estuvo "a punto", e incluso llegaron a "trabajar mucho en su despedida", pero al final el paso se produjo en esta temporada.

"Cuando trabajas nueve años con alguien, en un deporte tan cambiante como el baloncesto y en tres equipos diferentes, quiere decir algo. Ha sido mi ángel de la guarda, el líder, mi escudero, y me ha ayudado más de lo que parece en la construcción de los equipos, en el día a día, con su liderazgo", reconoció Maldonado.

Savané dejará el baloncesto profesional, pero seguirá vinculado al Estudiantes como colaborador de su Fundación. Y más aún, seguirá siendo un estudiante en el sentido literal, porque emprenderá un programa de postgrado.

No obstante, aún no ha sido capaz de seleccionar un momento clave en su vasta trayectoria profesional. "Llevo toda la semana con preguntas sobre cuál es el momento más importante y aún no sé contestarla. Son 18 años", manifestó tras el encuentro.

En el Estudiantes, su legado es el de haber ayudado a estabilizar a un equipo que había pasado temporadas complicadas, incluido un descenso finalmente no sustanciado.

"Creo que el balance de la temporada es muy positivo. Hemos acabado a la puerta de los 'playoffs', un equipo que no hace tanto estaba coqueteando con el descenso", valoró.

Lo que venga después, le tocará a los que le sigan. "Creo que en estos dos años se ha levantado el vuelo. Se trata de mantenerlo, pero eso le toca a otros, yo seguiré animando desde la grada", finalizó Savané, el líder que se despide del baloncesto profesional. Miguel Ángel Moreno