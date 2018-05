Márquez recalca lo importante que ha sido "ganar en Le Mans"

Le Mans (Francia), 20 may (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vencedor del Gran Premio de Francia de MotoGP, recalcó que "ha sido importante ganar aquí".

Y recordó: "Ya dije en Jerez que si ganábamos allí y en Le Mans, y ahora en Mugello, sería muy bueno".

"Veremos cómo nos va en Mugello, pero de momento tenemos estas dos victorias -Jerez y Le Mans- y aparte del nivel de forma en el que estamos, parece que la situación nos ayuda", dijo Márquez.

"Está claro que la suerte la tienes que buscar pero los rivales van fallando, los rivales más directos para el campeonato, y esto hace que tengamos una ventaja más grande, pero veremos durante el fin de semana de Mugello y en los test de Montmeló si podemos mantener esta buena dinámica, que es la justa", señaló Márquez.

No obstante, Marc Márquez dijo no saber qué hubiese pasado si Dovizioso no se hubiese caído y por ello reconoció que tuvo que estar "súper concentrado durante todo el fin de semana".

"Se ha visto también, como ha dicho Danilo -Petrucci- en el resultado que ha habido más diferencias con las otras Honda, y eso hace que este fin de semana sí, hemos ganado, pero era más difícil y si Dovizioso no se hubiese caído, no sé que hubiese pasado", aseguró el vencedor en Le Mans.

Al hablar de la carrera explicó que nada más empezar ya sabía "que Zarco iría con ganas, es totalmente normal y en la curva dos o tres ha entrado allí con todo", por lo que, aseguró, que tuvo que levantar la moto y le pasó Iannone. "Cuando se ha caído casi me lo como, casi lo toco y ahí me han pasado dos más y además el neumático no se terminaba de calentar", reconoció.

"Al principio, cuando me he puesto delante por primera vez, he gestionado un poco esas primeras vueltas y quería entender bien cómo estaba la pista y porqué había tantas caídas y cuando he tenido el susto he pesando 'está igual que siempre' y ahí es cuando he empezado a empujar, aunque esperaba abrir más fácil la diferencia pero Petrucci", comentó el piloto de Repsol Honda.

Márquez confirmó que el susto lo tuvo "en la misma curva que en la caída de ayer cuando estábamos a la mitad de carrera; cuando he pasado a Lorenzo pues dos vueltas después", comentó el líder del mundial sobre el percance que salvó con el codo izquierdo.

Una vez en el podio fue obvio el distanciamiento existente entre Marc Márquez y Valentino Rossi, pero el español le restó importancia y señaló que "cada uno ha cogido su copa y nada, lo hemos celebrado con nuestros equipos, bueno y con Petrucci, que hay buen rollo con él".

La sexta cita del campeonato es el Gran Premio de Italia en el circuito de Mugello, uno de los feudos de Valentino Rossi, por lo que sobre la posibilidades de que le silbasen entonces el piloto de Repsol Honda fue claro y contundente al decir, entre sonrisas, que no pasaba nada, "unos tapones, cascos de música y ya está".