Otaegui: "Me siento muy orgulloso de cómo he jugado toda la semana"

Redacción deportes, 20 may (EFE).- El español Adrián Otaegui declaró este domingo, tras ganar en Amberes la primera edición del 'Belgian Knockout al batir al francés Benjamin Hebert en la final, que se siente "muy orgulloso" de cómo he jugado toda la semana.

Otaegui, profesional desde 2011, logró su segundo título en el European Tour tras inaugurar su palmarés en el Saltire Energy Paul Lawrie Match Play en 2017, y anota con esta la cuarta victoria española de la temporada después de las dos obtenidas por Jon Rahm -Open de España y CareerBuilder Challenge en el PGA Tour- y la de Sergio García en el Open de Singapur.

"Estoy feliz, contento y muy relajado después de los últimos nueve hoyos contra Benjamin Hebert, que no me lo ha puesto fácil. Me siento muy orgulloso de cómo he jugado toda la semana y doy las gracias a mi caddie, Ian, que me ha ayudado mucho", afirma Otaegui en declaraciones que difunde el Circuito Europeo.

"El último ha sido un buen partido, 3 bajo no está nada mal en tres hoyos. Los dos hemos jugado muy bien. Empecé con bogey, pero después de los cuatro primeros hoyos me he dado muchas oportunidades de birdie, he metido buenos putts y he jugado muy bien. Muy contento con el resultado", explicó el donostiarra.

"Aunque este torneo también se ha jugado a match-play (por hoyos), el formato no era igual que el que gané el año pasado; por eso esta vez he intentado mantener la concentración y jugar contra mí mismo; obviamente, vas compitiendo contra tu oponente, pero al hacerlo en formato stroke play (por golpes) la sensación es diferente", agrega el guipuzcoano.

Al referirse a la Ryder Cup, Otaegui dijo: "Siempre es un objetivo, pero prefiero no pensar en ello, sé que debo ir paso a paso. Falta mucho para septiembre y ahora vienen torneos muy buenos con muchos puntos en juego, varios de la Serie Rolex, Wentworth la semana que viene...".

Y le envió un mensaje al capitán del equipo europeo, el danés Thomas Bjørn: "Thomas, si te fijas en mí, verás que me gusta mucho jugar a match play".