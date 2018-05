Miguel Ángel Jiménez conquista el Regions Tradition, su primer 'major' como jugador senior

21/05/2018 - 17:44

El veterano jugador español Miguel Ángel Jiménez, de 54 años, conquistó este domingo su primer 'major' como jugador senior, el Regions Tradition, un logro que hasta ahora era inédito en el golf nacional, informó la Real Federación Española de Golf (RFEG).

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El malagueño firmó tres primeras rondas de gran nivel dejando respectivas tarjetas de 64, 69 y 66 golpes y con sólo un 'bogey' en su haber. El decisivo domingo, el 'Pisha' se fue hasta los 70 golpes, con dos 'birdies' decisivos en el 16 y el 18 para concluir con -19, tres golpes mejor que los estadounidenses Joe Durant, Gene Sauers y Steve Stricker.

Miguel Ángel Jiménez sumaba hasta este momento cuatro victorias en el Champions Tour, el circuito para jugadores senior, tras ganar el Greater Gwinnett Championship en abril de 2014, el Mitsubishi Electric Championship en enero de 2015 y el Mississippi Gulf Resort Classic en 2016 y 2017.

"Desde que llegué al Champions Tour estoy jugando muy bien; he conseguido cinco victorias, pero he tenido muchas oportunidades de ganar. Además, tengo la suerte de seguir disfrutando mucho, que es lo más importante. Es mi primer 'Grande', estoy feliz y voy a celebrarlo por todo lo alto", señaló el español.

El andaluz reconoció que había empezado "ramplón" el domingo. "Ha sido la vuelta más floja. Steve Stricker no me ha dado un respiro, ha jugado muy bien y ha estado bastante apretado. Hizo 'birdies' en los hoyos 13 y 14, y en el 15, que yo hice 'bogey' y me cogió, pero el putt que metí en el 16 para 'birdie' fue crucial para ponerme otra vez por delante. Él me había metido presión antes y ahí le presioné yo", sentenció.