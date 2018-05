Alberto Puig: "Lo más positivo es que Márquez ganó y sus rivales no puntuaron"

22/05/2018 - 19:23

El 'team manager' del equipo de MotoGP Repsol Honda, Alberto Puig, ha señalado este martes respecto al pasado Gran Premio de Francia, disputado en el circuito de Le Mans, que lo más positivo fue además del triunfo de su piloto Marc Márquez que el resto de rivales directos no puntuaran alto, lo que aumenta la ventaja del de Cervera al frente del Mundial.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

"El punto más positivo es que Marc ganó y sus rivales más cercanos en el campeonato no puntuaron. No fue fácil ni tranquilo. Danilo Petrucci fue muy rápido y agresivo, así que debemos felicitarle por su pilotaje. Creo que Marc no tuvo una carrera fácil, pero consiguió abrir hueco y controlarlo", comentó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Márquez, con los 25 puntos conseguidos en Le Mans, se enroca en lo más alto del Mundial con 95 puntos, 36 más que Maverick Viñales (Yamaha), 37 más que Johann Zarco (Yamaha) y 39 más que Valentino Rossi (Yamaha), que acabaron séptimo, con abandono y tercero, respectivamente.

Sobre la estrategia, aseguró que fruto del complicado arranque de carrera fue ir de menos a más. "Marc intentó hacer una buena salida, pero la primera curva siempre es difícil. Pudo gestionarla, pero perdió algunas posiciones cuando otro pilotó se cayó justo delante de él", rememoró.

"Fue recuperando terreno y paso a paso entendió que estaba más cómodo pilotando delante, que esperando detrás de los demás pilotos. Una vez se puso primero, abrió un hueco", celebró.

En cuanto a Pedrosa, celebró que terminara quinto pese a salir décimo y no estar todavía recuperado de la caída en Jerez. "Dani fue mejorando a medida que avanzó el fin de semana. En el 'warm-up' ya se vio que estaba mejor y en carrera fue más rápido que en los entrenamientos", destacó.