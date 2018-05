El Fuenlabrada, el mejor equipo de la Liga Endesa en finales igualados

Madrid, 23 may (EFE).- El Montakit Fuenlabrada es el mejor equipo de la Liga Endesa 2017-18, que cierra mañana su fase regular con la jornada 34, en la disputa de finales igualados, ya que ha logrado nueve victorias en once partidos finalizados con un margen de hasta 5 puntos, según los datos de la ACB.

El conjunto madrileño ha salido vencedor en el 82 % de los partidos en los que el marcador ha terminado en una diferencia de un máximo de cinco títulos, sin embargo esta sangre fría no le ha servido para alcanzar las eliminatorias por el título, debido a una mala racha en el último tramo de nueve derrotas seguidas.

Justo por detrás del equipo que dirige el argentino Néstor 'Che' García aparecen el Real Madrid y el Herbalife Gran Canaria, el líder destacado de la fase regular y el actual quinto clasificado, ambos con cinco victorias en siete finales apretados durante esta temporada en la Liga Endesa, un 71 % de triunfos.

El Kirolbet Baskonia ha ganado siete de once finales igualados (63 % de victorias), Iberostar Tenerife, Movistar Estudiantes y Monbus Obradoiro han logrado cinco de nueve (55 %) y el Barcelona Lassa siete de trece (53, 8 %).

Tecnyconta Zaragoza, Delteco GBC y Valencia Basket han ganado tantos finales igualados como los que han perdido, mientras que los dos conjuntos descendidos, Betis Energía Plus y Retabet Bilbao Basket, tienen balance negativo. Los verdiblancos ganaron solo cuatro de diez, y los bilbaínos tres de ocho.

No obstante, no haber tenido mucha suerte en los finales a cara y cruz no garantiza tener una mala posición en la Liga Endesa. Demuestran lo contrario el Unicaja de Málaga y el Morabanc Andorra, ambos equipos de 'playoff' que solo han ganado tres de once finales apretados (un 27 % de los duelos finalizados en menos de cinco puntos de diferencia), según los cálculos que ha mostrado la ACB.