Doncic: "Yo no estaría aquí si no fuera por mi equipo"

Madrid, 25 may (EFE).- El base esloveno del Real Madrid Luka Doncic, elegido como el jugador más valioso de la Liga Endesa 2017-18, aseguró al recoger el premio que él "no estaría aquí" si no fuera por su equipo, y añadió que aún tiene ganas de ganar otros trofeos en Europa, aunque su destino apunta a la NBA.

"Es un deporte de equipo y yo no estaría aquí si no fuera por mi equipo", aseguró el jugador más precoz de la historia (19 años) en recoger este galardón, que se entrega por votación de jugadores, entrenadores, aficionados y periodistas, tras recibirlo en la tienda principal de Telefónica en la Gran Vía de Madrid.

Doncic, que recogió el premio 'MVP Movistar' de la mano de Ander Pérez, responsable de Patrocinios de Telefónica España, aseguró que aunque todos le digan que es muy bueno, es algo que "solo tienes que pensar tú y no puedes decir".

"Ha sido una temporada estupenda, pero todavía nos queda el 'playoff' por disputar", recordó el base del Real Madrid tras agradecer el premio, que dedicó a sus compañeros y técnicos en el club blanco.

"Tenemos un equipazo y con esa gente se trabaja mucho más fácil", señaló Doncic, que sucede en este galardón a su compañero Sergio Llull, que lo logró la temporada pasada pero se ha pasado ocho meses lesionado durante esta campaña

"Todos sabemos quién es Sergi, el año pasado fue el mejor jugador de Europa y de España y me acuerdo de cuando subí con 15 años a entrenar, tenía que defender a él y a Chacho (Rodríguez, hoy en el CSKA de Moscú ruso). Lo pasé muy mal pero aprendí mucho de los dos", recordó.

Doncic ha logrado en la fase regular de la Liga Endesa una media de 12,8 puntos, 5 asistencias y 5,7 rebotes para un 19,3 de valoración global, y aseguró que le gusta hacer "de todo".

"Lo bueno es que me gusta hacer todo: rebotear, pasar, anotar y sobre todo ayudar al equipo a ganar", señaló el esloveno, que destacó entre sus rivales favoritos en la Liga Endesa al Barcelona, que es "un rival eterno" para él y al Estudiantes, con el que disputa el derbi madrileño cada temporada.

Para Doncic el momento más complicado fue el mes de febrero, cuando encadenaron varias derrotas, especialmente en la Euroliga. "Perdimos cinco o seis partidos seguidos, sobre todo en casa, ahí pasamos un momento duro", reconoció.

El talento esloveno está en todas las quinielas para salir en buena posición en el 'draft' de la NBA, con palabras elogiosas de jugadores como el alemán Dirk Nowitzki y el español Pau Gasol, algo que le parece "increíble".

"Son de los mejores jugadores que Europa ha tenido y es muy especial que digan eso de mí", añadió Doncic, que no obstante dijo que aún le quedan títulos por ganar en el baloncesto europeo.

"Es verdad, pero me queda una Supercopa de España, todavía no la he ganado. He ganado todo pero también se puede ganar más, más veces", aseguró un Doncic que dijo que está "todo abierto" respecto a su futuro.