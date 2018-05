Gómez Noya entrega la primera 'Beca Vamos-Cola Cao y el CSD con el deporte base'

28/05/2018 - 18:32

El triatleta gallego Javier Gómez Noya, cinco veces campeón de las Series Mundiales, ha entregado en la localidad de Ponteareas (Pontevedra) la primera de las 'Beca Vamos-Cola Cao y el CSD con el deporte base', creadas para fomentar el deporte, destinando un total de 300.000 euros a cumplir los sueños deportivos de niños y jóvenes de toda España.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El ganador de la primera beca del programa es Borja Gómez, de 15 años, y su equipo del club ciclista de Ponteareas. Como portavoz de su equipo, Borja -un joven ciclista con síndrome de Down- pidió para cumplir su sueño recibir un coche equipado con portabicicletas para todo el equipo y así poder acudir a las distintas citas deportivas de la zona.

"En el Club Ciclista Ponteareas lo que buscamos es que los niños disfruten haciendo deporte y al mismo tiempo aprendan valores como respeto, igualdad y educación. Llevamos 40 años desde que se creó el club y cada año buscamos superarnos y reinventarnos trabajando duro para que niños como Borja se animen a disfrutar encima de la bici. Gracias a la hazaña de Borja más niños han venido a este club por la integración y valores que inculcamos", explicó Marcos Porto, presidente del club.

Gómez Noya fue el encargado de entregar el coche a Borja y su equipo como embajador de la beca. En el acto, pudo compartir con el equipo ciclista de Borja los aprendizajes que ha obtenido a lo largo de su exitosa carrera, así como los sueños que le quedan por cumplir en el mundo del deporte.

"Empecé en el mundo del triatlón con 15 años, la misma edad que tiene ahora Borja. Me emociona mucho verle a él y a tantos jóvenes tan entregados a su deporte, ya que me recuerdan a mí cuando era pequeño. A todos ellos quiero decirles que luchen por sus sueños, porque con esfuerzo y dedicación se hacen realidad. Y que no olviden lo más importante: que se diviertan y sean felices haciendo deporte, que es como me siento yo en cada entreno y en cada competición", indicó Gómez Noya.

El jurado de las 'Becas Vamos', formado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), Cola Cao y los embajadores globales del proyecto, los deportistas Mireia Belmonte y Saúl Craviotto, ha querido distinguir esta candidatura porque integra los valores más importantes que quiere promover este programa: integración en el deporte, superación, constancia, esfuerzo y trabajo en equipo entre otros. Además, también ha destacado que el gran ejemplo que representa para animar a otros niños a practicar deporte.

"Borja y su equipo son todo un ejemplo para animar a otros niños y jóvenes a practicar deporte. Representan a la perfección los valores de las Becas Vamos, que son también los que queremos incentivar desde Cola Cao: la superación, la integración, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Ayudar a Borja y a su equipo nos hace especial ilusión, ya que materializa el compromiso de la marca con las historias inspiradoras de los más pequeños", indicó Javier Coromina, Director de Comunicación de Idilia Foods.

Las autoridades de Ponteareas, las escuelas locales y muchos vecinos quisieron sumarse y participar en este acto con el fin de estar al lado de su equipo ciclista en una ocasión tan especial. Tras el acto de entrega del coche con el portabicicletas se organizó una carrera ciclista popular que recorrió las calles del municipio junto con el deportista Javier Gómez Noya, Borja Gómez y los miembros del equipo ciclista ganador de la beca.

También se organizó un concurso de pancartas entre las escuelas locales para animar a Borja y al resto del equipo a seguir esforzándose día a día, seguir disfrutando con la práctica deportiva y servir de ejemplo a otros niños para que se animen a practicar deporte.

UN TOTAL DE 300.000 EUROS

El programa 'Becas Vamos-Cola Cao y el CSD con el deporte base' tiene el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre los niños y jóvenes de nuestro país, ayudándoles a cumplir sus sueños deportivos. Este programa de becas está dirigido a niños y jóvenes de toda España de entre 6 y 20 años, y destinará en 2018 un total de 300.000 euros a hacer realidad distintos sueños deportivos que inspiren a otros niños a hacer deporte.

Hay tres categorías de becas que se pueden solicitar: una referente a las instalaciones, destinada a la creación o mejora de instalaciones deportivas; de material, para conseguir el equipamiento y material deportivo necesario para cumplir su sueño, y de eventos y transporte, para que la distancia deje de ser una barrera a la hora de practicar deporte o para asistir a un evento deportivo en cualquier otra ciudad o país.

Todos los deportes son válidos, desde la gimnasia rítmica hasta el baloncesto en silla de ruedas. Quedan excluidos, eso sí, los deportes electrónicos o e-sports. El participante debe tener entre 6 y 20 años y ser residente en España y se pueden solicitar en nombre de un equipo deportivo.

Las candidaturas deberán presentarse antes del 31 de octubre de 2018, a través de la página web www.becasvamos.es. Los interesados deberán grabar un vídeo breve explicando quiénes son y cuál es su sueño y tendrán que subirlo a la web.