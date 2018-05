Canet y López entrenan en el Circuit de Barcelona-Catalunya con la vista en Mugello

28/05/2018 - 19:10

Los pilotos Team Estrella Galicia 0,0 Moto3, Arón Canet y Alonso López, han realizado un test este lunes en el Circuit de Barcelona-Catalunya, experimentando los cambios realizados en la pista catalana, de cara al Gran Premio de Italia de este mismo fin de semana.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Apenas unos días antes de viajar a Mugello, Arón Canet y Alonso López han disfrutado este lunes de la oportunidad de rodar en el renovado trazado del Circuit de Barcelona-Catalunya, que acogerá su ronda mundialista en menos de tres semanas.

Los dos pilotos han dedicado el día a conocer al detalle el trazado y buscar sus nuevos límites. Con una significativa variación de las curvas 14 y 15, así como un nuevo asfalto sobre la totalidad de su superficie, tanto Canet y López como sus respectivos equipos técnicos han experimentado con diferentes reglajes de suspensión, geometrías y compuestos, aunque la ocasión también ha servido para mantener su buen ritmo en pista de cara a las señaladas citas de las próximas semanas en el Gran Premio de Italia y el Gran Premio de Catalunya.

Los pilotos del Team Estrella Galicia 0,0 volverán a pista con motivo de los primeros entrenamientos libres del próximo Gran Premio de Italia, que se celebra del 1 al 3 de junio en el Circuito de Mugello.

Canet, que rodó 61 vueltas, explicó que esperaban tener "mayor agarre en el asfalto". "Hemos dedicado este test a preparar las carreras de Mugello y Montmeló. Son carreras muy importantes y, en este circuito en concreto, había grandes cambios respecto al pasado año en el último sector y también con el asfalto nuevo. Inicialmente, esperábamos mayor agarre, pero no ha sido así y nos ha supuesto algunas dificultades", indicó.

"Aún así, hemos rodado rápido y las sensaciones han resultado muy positivas, por lo que creo hemos realizado un buen trabajo de cara a las carreras que afrontamos inmediatamente. Hemos trabajado especialmente con neumáticos degradados, lo que repercute directamente en nuestra competitividad en carrera", añadió.

Por su parte, su compañero de equipo, Alonso López, reconoció que al principio de la jornada costó "un poco rodar a buen ritmo", pero que las conclusiones generales "son buenas". "Hemos modificado algunos reglajes y el resultado ha sido positivo. A partir de ese punto, hemos progresado y eso siempre es favorable. He recuperado sensaciones tras las dificultades que tuvimos en Le Mans. Me ha gustado el nuevo asfalto. No hay baches y, aunque al principio estaba algo sucio y no había mucho agarre, con el paso el día esto ha mejorado", manifestó.

"Aunque la base de nuestra puesta punto ya está definida, hemos probado algunas soluciones en el tren trasero que nos ha ayudado mucho; también un nuevo compuesto de neumático que ha dado buenos resultados", finalizó.