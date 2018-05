Marc Márquez: "Somos capaces de ser rápidos en todas las condiciones"

31/05/2018 - 18:06

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha señalado este jueves en la comparecencia previa al Gran Premio de Italia que se disputa este fin de semana en el circuito de Mugello que el trazado italiano no se adapta a su pilotaje ni a su moto, pero ha celebrado que pese a ello esta temporada están logrando ir rápido "en todas las condiciones".

"Somos capaces de ser rápidos en todas las condiciones, casi como en la segunda parte de la temporada pasada. Y en los circuitos donde normalmente sufrimos somos capaces de ganar o acabar en el podio, y es lo más importante", señaló a los medios.

Tras la disputa de las cinco primeras carreras del Mundial, el catalán es líder del campeonato con 36 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Maverick Viñales (Yamaha), y viene de ganar las tres últimas citas en Francia, España y Las Américas.

Márquez considera que Mugello es un circuito "muy bonito", y a la vez una de las pistas "más difíciles" del calendario. "Ha sido complicado en el pasado porque aquí no he conseguido mis mejores resultados", lamentó.

No obstante, en los entrenamientos que llevó a cabo el equipo Repsol Honda hace poco, el de Cervera aprendió a ir más rápido y mejor. "Pero hicimos un test aquí hace unas tres semanas y no estuvo mal. Las temperaturas han subido, y tenemos que pilotar como lo hemos hecho en las últimas carreras", aseguró.

Unos entrenamientos en los que se fue al suelo, pero por un piso mojado y no por el mal estado del asfalto. "No fue por los baches, me caí porque salí con lluvia y la pista resbalaba bastante. Fue algo raro, pero no se debió a los baches", explicó.

Sobre si su Honda es la mejor que ha tenido hasta el momento, el vigente campeón y líder del Mundial lo ve algo "relativo". "Tiene que ver también con el rendimiento de nuestros rivales. Me siento muy bien con la moto ahora, pero en 2014 me sentía mejor porque era más fácil pilotarla", expresó.