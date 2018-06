Canet: "He tenido muy buenas sensaciones todo el día"

1/06/2018 - 16:44

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que ha tenido "muy buenas sensaciones" durante las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, donde se ha hecho con el segundo mejor tiempo de la combinada, y ha deseado poder "mantener" ese ritmo el sábado en la clasificación.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"He tenido muy buenas sensaciones todo el día, tanto rodando con neumáticos nuevos como con gomas degradadas, especialmente porque la puesta a punto con las últimas es muy importante", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el valenciano explicó que también ha podido probar rodar en solitario. "He estado rodando solo, que en este circuito también resulta crucial, ya que a menudo los pilotos dependen de un buen rebufo. No ha sido mi caso, así que creo que es para estar satisfechos con la segunda posición en las dos sesiones. Espero mantener esta buena sensación en la sesión clasificatoria del sábado", señaló.

Por su parte, su compañero de equipo, Alonso López, se ha mostrado optimista a pesar de ser vigésimo, porque en "en cada salida a pista" sus tiempos "mejoran". "Durante la sesión de la mañana, me he ido en varias ocasiones más allá del límite de la pista, pero por la tarde he intentado evitarlo. Me resultaba complicado parar la moto, tenía que frenar de golpe y eso hacía que me fuese un poco largo", manifestó.

"En la última salida hemos conseguido corregirlo, pero me han vuelto a penalizar precisamente en mi mejor vuelta. Este circuito me gusta mucho, estoy muy satisfecho con las sensaciones que tengo con la moto y veo que en cada salida a pista, mis tiempos mejoran. Estoy deseando volver a rodar mañana", concluyó el madrileño.