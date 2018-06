Pedrosa: "Ha sido un día complicado"

1/06/2018 - 18:46

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha declarado, al término de los entrenamientos libres del Gran Premio de Italia en el circuito de Mugello, donde ha marcado el decimocuarto mejor tiempo (1:47.924), que ha sido un día "complicado" debido a las sensaciones con el neumático trasero que le han dificultado el agarre.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Ha sido un día complicado porque no he podido encontrar buenas sensaciones con el neumático trasero y he sufrido mucho con el agarre. He probado distintos compuestos y también ajustes diferentes en la suspensión, pero no hemos conseguido avanzar. Debemos entender si podemos mejorar en la puesta a punto de la moto o si es algo más relacionado con las condiciones de la pista", afirmó en declaraciones facilitadas por su equipo.

El catalán apeló a mantener la concentración, tanto en la sesión de clasificación como en la carrera. "Mañana será importante mantener la concentración, trabajar bien e intentar solucionar este aspecto de cara al entrenamiento cronometrado y la carrera", sentenció.