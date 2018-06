Joan Mir: "No he podido dar una vuelta lanzada, pero el ritmo ha sido bueno"

1/06/2018 - 19:15

El piloto español de Moto2 Joan Mir (Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) reconoció salir satisfecho de la toma de contacto con el Gran Premio de Italia, donde se quedó con las ganas de "una vuelta lanzada" al final pero demostró tener "buen ritmo" y firmó el mejor crono de la jornada.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"El primer día ha sido positivo, hemos probado muchas cosas por la mañana y el ritmo ha sido más o menos bueno. Esta mañana todo ha sido positivo, la temperatura y el ritmo, la verdad, bastante fácil", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Mir, el piloto de moda estos días por su posible futuro próximo en MotoGP, confió en luchar por la pole. "Por la tarde hemos probado otras cosas, que no han funcionado como esperábamos, aunque al final ha ido bastante bien. Ha sido una pena que al final he encontrado tráfico y no he podido dar una vuelta lanzada. Pero mañana espero estar luchando por la primera línea", afirmó.

Su compañero Álex Márquez fue quinto, a 0.3 de Mir. "Esta es la primera vez que he ido rápido con la Moto2 en una sesión de entrenamientos libres, así que estoy muy contento. Lo más importante pienso que es el ritmo que tengo para la carrera, así que nuestro plan es seguir trabajando en este dirección, porque tengo buenas sensaciones con la moto. Pilotando la Moto2 aquí en Mugello, la recta parece mucho más corta que con la Moto3", finalizó.