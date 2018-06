Casimiro: "Es increíble lo que hemos conseguido y el esfuerzo realizado"

Valencia, 1 jun (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Herbalife Gran Canaria, afirmó, tras derrotar al Valencia Basket y conseguir el pase a semifinales de la ACB y a su primera participación en la Euroliga, que "es increíble lo que hemos conseguido y el esfuerzo que hemos hecho toda la temporada".

Casimiro, tras haber logrado ambos objetivos con la victoria de hoy en Valencia, comentó que "las semifinales son la leche y la Euroliga la hostia".

"No estoy para muchas valoraciones. Es una gran alegría, es increíble lo que hemos conseguido y el esfuerzo que hemos hecho toda la temporada. Destacaría lo fuerte que hemos sido para no venirnos abajo y hemos sido capaces de no venirnos abajo y forzar una prórroga", refirió.

Respecto a su eliminatoria ante el Real Madrid dijo que "hacer daño al campeón de Europa es complicado" pero dijo que deben tratar de seguir siendo ellos mismos y ser fieles a sus estilo.