Martín: "Todavía no estoy como me gustaría"

2/06/2018 - 13:35

El piloto español de Moto3 Jorge Martín (Honda) ha asegurado que a pesar de haber conseguido la pole para la carrera del domingo en el Gran Premio de Italia todavía no está como le "gustaría", y ha manifestado su preocupación por cómo van las KTM "en la recta".

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El madrileño se quedó a 19 milésimas del récord de la pole. "Lo estábamos buscando. Todo el fin de semana he rodado muy bien, siempre solo, y me he acoplado muy bien a esta pista. Todavía no estoy como me gustaría, porque no sé por qué perdemos mucho grip cuando sube la temperatura", señaló a Movistar MotoGP.

"Hemos tenido muy buen ritmo esta mañana con gomas de 15 vueltas y hemos conseguido hacer ese tiempo. Estoy muy contento y veremos mañana cómo va la KTM en la recta, porque me cuesta mucho en el rebufo. Intentaré dar el máximo", concluyó.