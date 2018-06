Canet: "Hemos encontrado un buen ritmo con neumáticos degradados"

El piloto español Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha descrito como "positivo" su día de clasificación en Moto3 para el Gran Premio de Italia, donde este sábado ha acabado en la cuarta posición al firmar un mejor tiempo de 1:56.858, por haber "encontrado un buen ritmo con neumáticos degradados" sobre el circuito de Mugello.

"Ha sido un día positivo porque hemos encontrado un buen ritmo con neumáticos degradados, que era algo importante de cara a la carrera. No obstante, lo normal sería tener un gran grupo en cabeza, pero mejor tener la opción de poder tirar, que quedarte rezagado entre tantos pilotos", comentó Canet tras haber rodado 146 kilómetros.

"Al principio de la sesión clasificatoria tenía que encontrar mis referencias, finalmente lo he conseguido y tenemos el cuarto mejor tiempo. Espero disfrutar en la carrera de mañana", aseguró en declaraciones facilitadas por su escudería, después de haber completado 28 vueltas a Mugello.

Alonso López, compañero de equipo de Canet, por su parte acabó en la 26ª posición de la jornada tras cerrar en 1:58.319 su mejor cronómetro. "Ha sido un día bastante duro porque, si querías rodar en un tiempo rápido, tenías que contar con un buen rebufo. Es lo que más me ha costado hoy", afirmó.

"Cuando venía en mi mejor vuelta, dos pilotos me han estorbado y ya he perdido lo que había ganado antes. Espero que mañana vaya mejor. He mejorado rodando solo respecto al viernes, ya que estaba un poco perdido", añadió después de haber dado 29 vueltas al trazado italiano.

"Mi objetivo en la carrera es seguir aprendiendo e intentar estar con los pilotos del grupo de cabeza. Es la única forma que tengo de coger experiencia", dijo López, en declaraciones facilitadas por su escudería, después de completar 152 kilómetros sobre el asfalto.